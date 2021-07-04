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04.07.2021 09:11
Рубрика: Экономика

Президент "Мираторга" назвал способ добиться высоких зарплат в России

Текст: Матвей Линник
Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

Сокращение квот на ввоз иностранных рабочих может способствовать повышению зарплат в России. Об этом в интервью РБК рассказал президент компании "Мираторг" Виктор Линник.

Фото: iStock
Названы отрасли, в которых больше всего выросли зарплаты

По его словам, из-за мигрантов стоимость рабочей силы дешевеет.

"Ограничивать квоты на ввоз трудовых мигрантов. <…> Это позволит повысить конкуренцию за рабочие руки и повысит стоимость этих рук", - сказал Линник.

Линник отметил, что квоты надо сократить в три-четыре раза. В текущей ситуации, считает он, мигранты работают за деньги, на которые некоторые российские работники "не выживут".

Глава компании подчеркнул, что ограничения на иностранную рабочую силу способы вернуть интерес граждан к рабочим профессиям, например, строительству.

"Если будет достойная заработная плата, я уверяю, у нас через четыре-пять-шесть лет будут свои ресурсы трудовые, которые спокойно смогут решать, качественно и быстро, задачи, стоящие перед строительной отраслью", - заключил он.

Экономика Работа Зарплата

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