Промышленники оценили выгоды интернета вещей

Промышленники осознали: автоматизация неизбежна и выгодна. Цифровые сервисы все активнее используются для контроля ресурсов и людей: с помощью устройств интернета вещей (IoT) можно оценить состояние агрегатов и даже здоровье рабочих, а от взлома данных IT-системы предприятий защищает кибериммунитет.

Отечественные разработчики весной запустили первый в мире кибериммунный IoT-шлюз, на создание которого ушло восемь лет. Встраивая его в интеллектуальную систему производства, можно получать данные о работе и состоянии различного оборудования - станков, конвейеров, теплообменников, компрессоров - и безопасно хранить их в облачном сервисе.

- Мы проводим пилотирование шлюза на десятках российских предприятий, использующих промышленные данные в интересах либо внутренних бизнес-пользователей, либо потребителей сложного оборудования, - говорит Андрей Суворов, гендиректор НПО "Адаптивные Промышленные Технологии", дочерней компании "Лаборатории Касперского".

Например, один из пилотов использовался для оценки стойкости инструмента, причем он окупился всего за четыре месяца. Это повышает безопасность системы в целом. И все же подключать индустриальные машины к цифровым платформам пока готовы не все компании: многие опасаются киберрисков. Они действительно велики: за прошлый год исследователи обнаружили более 300 тысяч уникальных инцидентов, связанных с IoT-устройствами. Интернет вещей подобен связке ключей - потеряв один, сотрудник лишается технического доступа к производственной цепочке.

Технологии IoT позволяют повысить производительность даже не высокомеханизированного, а ручного труда. Международная IT-компания КРОК еще в 2020 году запустила "Цифрового рабочего". Эта платформа обрабатывает данные с тысячи устройств и систем, одновременно визуализируя информацию на 3D-модели промышленного объекта. В частности, следит за соблюдением правил охраны труда в зонах повышенного риска, предупреждает аварии.

- Рынок IoT-решений достаточно зрелый и закрывает потребности в технологическом развитии большинства промпредприятий России. Их используют на местах, связанных с риском для жизни, высокой стоимостью простоя оборудования, где производитель стремится минимизировать ручной труд, в первую очередь, в горнодобыче и ТЭК, - считает эксперт по сетевым решениям компании КРОК Александр Сигачев.

Рынок IoT-решений достаточно зрелый и закрывает потребности в технологическом развитии большинства промышленных предприятий России

Однако проникновение этих технологий идет неравномерно. По мнению Сигачева, пандемия затормозила их развитие, но сейчас рынок выходит на плато и бизнес начинает вновь проявлять к ним интерес. К примеру, по оценке McKinsey, цифровые решения могут снизить себестоимость производства стали на 8-12 процентов, а эффект от цифровизации всего металлургического сектора в мире к 2025 году превысит 100 миллиардов долларов.

Игроки рынка не скрывают, что процесс цифровизации требует значительных капвложений, но они оправданны, когда новации продлевают жизненный цикл дорогостоящей промышленной продукции. Так, на разработку бортового компьютера для приборов внутренней диагностики газо- и нефтепроводов программисты потратили три года. Изделие уральского стартапа помогает выявлять различные дефекты труб, а также несанкционированные врезки.

- В комплекс для внутритрубной диагностики входят пять приборов, на каждом стоят наши платы. Во время движения плата опрашивает до пяти тысяч датчиков - так мы формируем карту дефектов,- рассказывает основатель и гендиректор производственного стартапа "Юлта" Андрей Базилевский.

Приборы изготавливают вручную из уникальных деталей - индивидуально под диаметр трубы (минимум 219 миллиметров). Они должны быть не только "умными", но и безотказными и прочными: в магистральных нефте- и газопроводах высокое давление. Новинка заинтересовала не только отечественных нефтяников: в этом году большую часть выручки обеспечат зарубежные контракты.

Эксперты уверены: даже использование "сырых" промышленных данных даст конкурентное преимущество любой отрасли. Функция аналитики повышает отдачу, а наличие киберфизической системы с информацией о состоянии ресурсов позволит весьма существенно уменьшить время исполнения заказов и себестоимость производства, добавляет Андрей Суворов. Будущее же этого сектора специалисты видят во внедрении сквозных цифровых сервисов.

Кстати

Стартап "Юлта" по итогам 2020 года победил в номинации "За стойкость в условиях пандемии" ежегодной премии "Номер один", которую учредили Свердловский областной Союз промышленников и предпринимателей и Уральская торгово-промышленная палата при поддержке правительства региона.