Прожиточный минимум в 2022 году составит почти 12 тысяч рублей

Прожиточный минимум на душу населения в России в следующем году составит 11 950 рублей - это на 297 рублей (2,5%) больше, чем в 2021 году. Постановление правительства об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Для трудоспособных граждан минимум на 2022 год определен на уровне 13 026 рублей, для детей - 11 592 рубля, для пенсионеров - 10 277 рублей.

Прожиточный минимум теперь устанавливается раз в год, а не каждый квартал, как ранее, исходя из уровня инфляции. По новым правилам прожиточный минимум составляет 44,2% от медианного среднедушевого дохода, а МРОТ - 42% от медианной зарплаты, рассчитываемых Росстатом, напоминают в минтруде. На 2022 год МРОТ планируется установить на уровне 13 617 рублей (+6,4% к 2021 году).

На основе федерального рассчитываются региональные прожиточные минимумы. Они, в свою очередь, используются для оценки нуждаемости жителей при предоставлении мер социальной поддержки. "Ранее, когда субъекты определяли прожиточный минимум на основе собственных потребительских корзин, то они имели возможность занижать его стоимость за счет включения в потребительскую корзину более дешевых товаров или услуг, определяя более низкие нормативы потребления услуг ЖКХ, - говорит проректор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов. - Теперь методика единая. Это означает, что к общероссийскому прожиточному минимуму будут применять районные коэффициенты. Они скорректируют стоимость прожиточного минимума либо в большую сторону (если речь идет о северных территориях или таких субъектах, как Москва, где стоимость жизни выше), так и в сторону понижения в регионах, где более низкие цены на товары и услуги".