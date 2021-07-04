Владимир Путин утвердил обновленную редакцию Стратегии национальной безопасности РФ.

Согласно закону Стратегия национальной безопасности должна корректироваться каждые шесть лет. Предыдущая редакция документа была утверждена 31 декабря 2015 года.

В новой редакции Стратегии национальной безопасности подчеркивается стремление России к повышению предсказуемости, доверия и безопасности в международной сфере. Вместе с тем в документе отмечается правомерность принятия симметричных и асимметричных мер для пресечения и предотвращения недружественных действий, представляющих угрозу суверенитету и территориальной целостности страны. В частности, в документе говорится о том, что усилению военных опасностей и военных угроз способствуют попытки силового давления на Россию, ее союзников и партнеров. А также наращивание военной инфраструктуры НАТО вблизи российских границ, активизация разведывательной деятельности, отработка применения против России крупных военных формирований и ядерного оружия.

Впервые в Стратегии нацбезопасности появился такой термин, как "недружественные страны". В частности, как говорится в документе, "недружественные страны пытаются использовать социально-экономические проблемы РФ для разрушения ее единства и радикализации протестного движения".

При этом в документе отдельно обозначен такой приоритет, как "укрепление братских связей между русским, белорусским и украинским народами".

В свою очередь, как заявил в интервью "РГ" секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев, в новой редакции Стратегии высшим приоритетом определено сбережение народа России. Повышение благосостояния народа, обеспечение свободы и прав граждан, достоинства человека закреплены в Конституции в качестве фундаментальных ценностей и принципов, формирующих основы российского общества, безопасности страны, дальнейшего развития России в качестве правового социального государства.

"Сила нашего государства - это прежде всего наши люди. Они должны иметь достойную заработную плату, хорошее образование, быть обеспечены работой, жильем, качественной медициной", - подчеркнул Патрушев.

Стратегия предусматривает поддержание на достаточном уровне ядерного потенциала и готовности Вооруженных сил к боевому применению

Именно поэтому, по его словам, в каждом из стратегических национальных приоритетов содержатся задачи, которые направлены на сбережение народа.

Наряду с этим изменение военно-политической обстановки, усиление военных опасностей и военных угроз потребовали уточнения задач, реализуемых в рамках стратегического национального приоритета "Оборона страны". Особое внимание уделено поддержанию на достаточном уровне потенциала ядерного сдерживания и готовности Вооруженных сил к боевому применению, сохранению лидерства в разработке и производстве перспективного вооружения, обеспечению высокого уровня морально-политического и психологического состояния военнослужащих и подготовке граждан к военной службе. Целями обороны являются создание условий для мирного социально-экономического развития России, обеспечение ее военной безопасности. Отдельно прописана защита национальных интересов и граждан России за ее пределами.

По словам секретаря Совбеза, возможность достижения этих целей видится не только в стратегическом сдерживании потенциальных противников и в усилении военной организации государства, но прежде всего в снижении угрозы развязывания новой глобальной войны. А также предотвращения гонки вооружений, укрепления стратегической стабильности и взаимного доверия, использования политических средств, механизмов дипломатии и миротворчества.