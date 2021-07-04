Москва запустила новые односекционные трамваи

Новые односекционные трамваи в Москве вышли на маршруты в пяти районах. На заводе-производителе эту модель назвали "Львенком", сообщили в пресс-службе ПК "Транспортные системы". По оценкам столичного департамента транспорта, эти машины смогут переводить пассажиров на маршрутах в Строгино, Щукино, Коптево, в районах Войковский и Сокол.

"Львенок" стал первым в Москве полностью низкопольным трамваем, который удобен для использования на маршрутах со средним пассажиропотоком.

Экстерьер нового московского трамвая очень напоминает "Витязь-Москву" - в нем также присутствует контурная подсветка вагона, как и в трехсекционных трамваях, поставленных в 2021 году.

Цельностеклянные двери подсвечиваются зеленым при открытии и красным при закрытии. На входах установлены специальные тепловые пушки, которые не позволяют холодному воздуху проникнуть в салон. Установленные в дверях специальные фотодатчики определяют наличие пассажиров в проеме, повышают энергоэффективность вагона и исключают многократное открытие дверей.

В салоне нового трамвая 40 комфортных сидений, USB-зарядки, самые современные медиакомплексы с возможностью трансляции изображений высокой четкости. Также обустроена специальная площадка для велосипедов и пассажиров с колясками.