Наталья Сергунина: Как цифровизация помогла мегаполисам не рухнуть под натиском пандемии

Цифровизация, которая стала одной из главных сил развития мировых мегаполисов в последнее десятилетие, помогла им справиться с ударами пандемии и быстро перестроиться в новых условиях - электронные сервисы дали горожанам возможность получать все услуги онлайн и свести к минимуму контакты между людьми, а власти получили новые инструменты для аналитики и контроля. К таким выводам пришли эксперты из России и других стран мира, обсуждая будущее крупных городов на Московском урбанистическом форуме.

Заммэра столицы Наталья Сергунина напомнила, что москвичи сегодня могут получить на официальном сайте мэрии mos.ru 380 услуг и сервисов как из сферы быта, так и общественной и деловой жизни. Оформить субсидию на оплату коммуналки, получить разрешение на строительство и даже сформировать QR-код для визита в ресторан можно онлайн, причем не обязательно даже садиться за компьютер - это легко сделать и с телефона. Все эти платформы помогли Москве и другим мегаполисам не рухнуть под натиском пандемии, хотя изначально они создавались с другими целями - сделать жизнь горожан комфортнее. И работа в этом направлении продолжается - по словам Сергуниной, только в прошлом году в Москве запустили более 20 новых электронных услуг и сервисов, а число зарегистрированных на mos.ru пользователей достигло 14 миллионов.

Заммэра подчеркнула, что в центре внимания цифровых преобразований в Москве - каждый москвич. Новые сервисы позволяют экономить ему время и силы, не тратя их на собирание справок и хождение по кабинетам. Только в прошлом году благодаря цифровизации госуслуг у москвичей не пришлось запрашивать более 70 миллионов документов. Одни ведомства получили их у других сами в рамках электронного взаимодействия. "Цифровые решения полезны как с точки зрения развития Москвы в целом, так и с точки зрения отдельных управленческих задач. Например, перевод госуслуг в электронный вид делает более комфортной жизнь горожан, онлайн-инструменты для бизнеса помогают нам совершенствовать деловой климат. А, допустим, использование искусственного интеллекта в видеоаналитике позволяет профильным службам следить за чистотой дворов и улиц, выявлять неубранный снег, ямы на дорогах", - говорит Сергунина.

Пандемия все эти процессы только ускорила, считает директор Глобального института McKinsey (MGI) Джонатан Вотцель - борьба с коронавирусом потребовала новых цифровых решений, однако не остановила и внедрение обычных электронных сервисов, не связанных с вирусом. В похожем с Москвой направлении развивается, к примеру, Дубай - все больше государственных услуг его жители могут получить онлайн, для этого существует специальное единое мобильное приложение. Генеральный директор Smart Dubai Government Весам Лута объяснил, что там можно как получить услуги, так и оплатить коммуналку или штраф за нарушение парковки. Один из жителей Дубая как-то признался, что еще никогда не оплачивал штраф с таким комфортом, с улыбкой вспомнил Лута. Кроме того, к концу этого года правительство Дубая планирует полностью перейти на безбумажный документооборот - это позволит ежегодно сберегать 325 миллионов страниц, на которых раньше печатались служебные тексты. "Уже сейчас мы снизили эту цифру на 90%, что позволяет экономить несколько миллиардов долларов каждый год, - объяснил Лута. - Кроме того сберегаются миллионы часов рабочего времени, а также 39 тысяч деревьев, что сравнимо с Центральным парком Нью-Йорка".

В конечном счете цифровизация делает города более устойчивыми и гибкими, что и показала пандемия. В этом Лута высоко оценил российскую расхожую фразу о том, что сани нужно готовить летом - развитие онлайн-технологий в последнее десятилетие также помогло мегаполисам бороться с пандемией.

Похожие с Москвой цифровые новации используют и в Сингапуре. По словам исполнительного директора Centre for Liveable Cities Хью Лима, цифровые технологии позволяют властям собирать информацию о транспортных и других предпочтениях жителей, что помогает принимать более точные управленческие решения. Работают в Сингапуре, как и в Москве, над внедрением беспилотного транспорта - сейчас его испытывают на закрытом полигоне. А еще используют искусственный интеллект - чат-бот Джейми работает на 17 сайтах Сингапура, помогая жителям решать их вопросы.