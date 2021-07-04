Наталья Сергунина: Москву признали одним из лидеров в Европе по сохранению культурногонаследия

Результаты "Наследие в большом городе" представили на Московском урбанистическом форуме. В нем международная консалтинговая компания PricewaterhouseCoopers (PwC) провела сравнительный анализ деятельности в сфере охраны культурно-исторического наследия пяти европейских столиц за последние пять лет". Заммэра Наталья Сергунина рассказала: "Эксперты впервые столь подробно сравнили основные параметры, касающиеся охраны исторических зданий в ведущих мегаполисах Европы. Оценивались показатели Москвы, Лондона, Парижа, Берлина и Рима за пятилетний период. Как видно из исследования, Москва занимает лидирующие позиции по всем основным пунктам, включая объем городских инвестиций, контроль сохранности памятников, общее число и ежегодный прирост объектов культурного наследия".

Выбирали для исследования европейские города-столицы государств с высокой концентрацией объектов культурного наследия (ОКН) и их важной ролью в экономическом и социальном развитии своих стран.

Согласно исследованию, Москва - лидер по объему государственных ассигнований на сохранение культурного наследия за рассматриваемый период: за пять лет, с 2015 по 2019 гг., из бюджета на это было выделено свыше 1,4 миллиарда евро. Это в 2,5 раза больше, чем у занявшего второе место Парижа (581,8 миллиона евро), и в 6,5 раза больше, чем у Рима (211,5 миллиона евро), который расположился на третьей строчке.

В Лондоне сейчас 19,6 тысячи объектов культурного наследия, в Москве - около 8,3 тысячи (включая выявленные объекты культурного наследия), а в Берлине - 8,2 тысячи. Причем Москва демонстрирует наибольший прирост количества памятников: за пять лет в реестр включено 504 новых объектов. Лондон находится на втором месте по числу новых объектов - 358, Берлин - на третьем (102).

Отметили эксперты и развитие в Москве цифровых платформ и приложений, направленных на привлечение горожан к вопросу сохранения ОКН.

Во всех городах, кроме Берлина, охрана объектов закреплена на национальном уровне, в Москве дополнительно предусмотрен региональный уровень охраны исторических памятников. В Берлине все полномочия по выявлению и охране объектов культурного наследия законодательно делегированы на уровень региона - федеральным землям.

Москву, Лондон и Париж специалисты выделили за проактивный подход к охране объектов культурного наследия. В Риме мониторинг осуществляется с помощью камер видеонаблюдения, а в Берлине проверки обычно проводятся по заявлениям горожан. На регулярной основе очный мониторинг ведется лишь в Москве, в других сравниваемых городах такой практики нет.

Только в Москве и Риме есть промежуточный охранный статус - он присваивается до завершения процедуры признания архитектурным памятником. В российской столице насчитывается более двух тысяч таких объектов, их называют выявленными объектами культурного наследия. Реестр ОКН Москвы - единый для всех уровней и видов наследия, характеризуется высоким уровнем точности и полноты данных, а также доступен в цифровом виде.

В Париже, Лондоне и Берлине большая часть объектов культурного наследия (до 90%) находится в частной собственности. В Риме более половины из них принадлежит государству, церкви или некоммерческим организациям. В Москве преобладает государственная собственность (65%).

Столица России занимает второе место после Рима по числу памятников археологии и лидирует по количеству исторических усадебных комплексов, фортификационных сооружений и охраняемых парков. Кроме того, Москва отличается самой высокой долей малоэтажных зданий (до трех этажей) в перечне ОКН.

"Повышение значимости объектов культурного наследия сопровождается ростом усилий по их защите и сохранению. Однако вместе с расширением понятия культурного наследия перед городскими властями встают вопросы не только сохранения, но и полноценной интеграции таких объектов в процесс городского развития. Несмотря на то что устройство системы защиты и сохранения наследия на уровне отдельных стран хорошо изучено, в публичном поле сравнительно мало комплексных работ, посвященных сравнительным исследованиям систем охраны наследия - как на городском, так и на национальном уровне. Мы надеемся, что данное исследование станет отправной точкой для более детального изучения практик сохранения наследия и обмена идеями между городами", - отметил партнер, руководитель практики по оказанию услуг государственным органам и общественному сектору PwC в России Михаил Магрилов.