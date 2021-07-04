Суд не стал арестовывать главу Лобни по делу о неустановке трансформатора

Лобненский городской суд Московской области на заседании не удовлетворил ходатайство следствия в избрании меры пресечения в виде ареста в отношении главы города Евгения Смышляева. Чиновника, напомним, накануне задержали в рамках расследования уголовного дела о злоупотреблении должностными полномочиями. Градоначальнику вменяется причинение ущерба в размере 5 млн рублей.

"Суд отклонил ходатайство следствия и не стал избирать подозреваемому меру пресечения в виде заключения под стражу. В отношении него избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий на срок до 16 августа", - сообщили в суде.

Согласно решению суда, подследственному запрещено пользоваться мобильной связью и интернетом, а также общаться с кем-либо, кроме следователя, близких родственников и адвокатов. Стоит отметить, что в ходе судебного заседания и следователь, и прокурор настаивали на заключении под стражу чиновника. Защита же естественно просила суд не отправлять в СИЗО Смышляева.

Руководитель администрации подмосковной Лобни Евгений Смышляев был задержан в минувшую пятницу после обысков в здании администрации. После этого чиновник две ночи провел в изоляторе временного содержания в Химках. Смышляев отрицает причастность к преступлениям коррупционной направленности, в том числе к злоупотреблению должностными полномочиями. Ему вменяется отсутствие установки трансформаторной подстанции при строительстве объекта физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) в рамках реализации госпрограммы "Спорт Подмосковья" в 2014 году. Тогда администрация городского округа заключила соответствующий муниципальный контракт с компанией ООО "Грандстрой". В 2017 году комиссия контрольно-счетной палаты города в ходе инвентаризации ФОК зафиксировала факт отсутствия новой трансформаторной подстанции - в результате этого бюджету области был причинен ущерб в размере 5 млн рублей. "Неустановленные должностные лица из числа сотрудников администрации Лобни вследствие недобросовестного или небрежного отношения к исполнению своих обязанностей при подписании акта приемки выполненных работ не удостоверились в наличии данной трансформаторной подстанции", - следует из постановления о возбуждении уголовного дела, которое расследует Главное следственное управление СК по Московской области. 37-летний Смышляев является главой Лобни с 28 февраля 2017 года.