В Москву возвращается жара

На предстоящей неделе в столичный регион возвращается жара. Как свидетельствует недельный прогноз Гидрометцентра РФ, температура снова поднимется выше 30 градусов.

Более-менее комфортная температура ожидается только в понедельник, 5 июля. В Москве днем будет 25-27 градусов, возможна небольшая переменная облачность. Далее воздух начнет прогреваться сильнее, и уже к четвергу, 8 июля, в столице ожидается 34-градусный зной. На этих же отметках температура должна остаться в пятницу и субботу.

Передышку от жары столица будет получать только по ночам. Максимальная температура после заката - плюс 22.