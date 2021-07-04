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Рубрика: Общество

Вильфанд: Волна тепла накроет Москву и Подмосковье со следующей недели

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Волна тепла накроет Москву и Подмосковье с середины следующей недели, температура воздуха будет достигать 32-34 градусов. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Фото: iStock
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Он пояснил, что волной тепла называется период, когда среднесуточная температура воздуха превышает климатическую норму на пять и более градусов в течение пяти дней, пишет ТАСС. Это явление считается опасным, так как может негативно повлиять на здоровье людей, особенно пожилых.

По словам Вильфанда, в среду будет +30 и выше, а в четверг по области - уже до +32…+34 градусов. "Антициклон, который установится, будет мощным, его разрушение будет длительным процессом. Можно говорить, что до 13-14 июля такая жаркая погода сохранится", - рассказал метеоролог. Он добавил, что нынешняя волна тепла будет похожа на ту, с которой жители Москвы и Подмосковья уже столкнулись в июне.

По данным Гидрометцентра, в воскресенье днем в столице ожидается +24…+26, в понедельник будет +25…+27, во вторник уже +26…+28. В среду - до +30, в четверг - до +32 градуса тепла, в пятницу ожидается +29…+34 градуса.

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