Вильфанд: Волна тепла накроет Москву и Подмосковье со следующей недели

Волна тепла накроет Москву и Подмосковье с середины следующей недели, температура воздуха будет достигать 32-34 градусов. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Он пояснил, что волной тепла называется период, когда среднесуточная температура воздуха превышает климатическую норму на пять и более градусов в течение пяти дней, пишет ТАСС. Это явление считается опасным, так как может негативно повлиять на здоровье людей, особенно пожилых.

По словам Вильфанда, в среду будет +30 и выше, а в четверг по области - уже до +32…+34 градусов. "Антициклон, который установится, будет мощным, его разрушение будет длительным процессом. Можно говорить, что до 13-14 июля такая жаркая погода сохранится", - рассказал метеоролог. Он добавил, что нынешняя волна тепла будет похожа на ту, с которой жители Москвы и Подмосковья уже столкнулись в июне.

По данным Гидрометцентра, в воскресенье днем в столице ожидается +24…+26, в понедельник будет +25…+27, во вторник уже +26…+28. В среду - до +30, в четверг - до +32 градуса тепла, в пятницу ожидается +29…+34 градуса.