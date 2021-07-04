Баржа с оборудованием для АГХК прошла под мостом в Приамурье

Баржа с грузом для Амурского газохимического комплекса (АГХК) со второй попытки прошла под автомобильным мостом через Зею в Благовещенске, сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу предприятия.

"Баржебуксирный состав с первой колонной Амурского ГХК продолжил движение к причалу разгрузки в Свободненском районе. Уровень воды реки Зея снизился до отметок, позволяющих пройти мостовые переходы на пути следования. В первой половине дня в воскресенье, 4 июля, был пройден участок реки под автомобильным мостом через реку в районе Благовещенска", - говорится в сообщении.

21 июня баржа с грузом не смогла пройти под автомобильным мостом из-за резкого подъема уровня воды в Зее. Судно отбуксировали к поселку Зазейский, в ожидании стабилизации гидрологической обстановки.

По данным пресс-службы, в июне конструкция зейского моста и оборудование Амурского ГХК не пострадали. Паводковая ситуация в Амурской области не отразится на сроках реализации газохимического проекта.