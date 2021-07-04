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04.07.2021 05:26
Рубрика: Общество

На Камчатку прибыл учебный фрегат "Паллада"

Текст: Александр Филимоненко

Парусник "Паллада", совершающий рейс, посвященный 280-летию экспедиции Витуса Беринга, в воскресенье зашел в Авачинскую губу, сообщило ИА "Кам 24".

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
Вернувшийся из кругосветки фрегат "Паллада" встретили во Владивостоке

20 июня учебное парусное судно "Паллада", принадлежащее Дальрыбвтузу, вышло из Владивостока. На борту фрегата курсанты Дальрыбвтуза, Камчатского государственного технического и Керченского государственного морского технологического университетов, Дальневосточного мореходного училища.

"Среди курсантов есть ребята, которые впервые отправились в рейс и те, кто ранее уже проходил практику на судне. Благодаря поддержке курсантов Дальрыбвтуза новички быстрее адаптируются", - отметил старший помощник капитана "Паллады" Владимир Раменский.

По пути на Камчатку парусник заходил в сахалинский Корсаков. 5 июля фрегат отправится дальше - на Командорские острова, а затем на Чукотку в бухту Провидения и залив Креста. Экспедиция продлится все лето.

Возвращение в порт Владивостока запланировано 30 августа - к старту международной Дальневосточной регаты учебных парусников "СКФ Белый Парус Мира 2021", в которой, по предварительным данным, примут участие парусники из России, Японии, Индонезии и Республики Корея.

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