Первый туристический чартер прибыл на Сахалин

Первый туристический чартерный рейс из Москвы прибыл в Южно-Сахалинск, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу федерального агентства по туризму.

"Сахалин - одно из самых удаленных и, безусловно, интересных направлений для путешествий. Благодаря сформированным пакетным предложениям нам удалось снизить стоимость поездки на один из самых красивых островов России почти в три раза", - заявила глава Ростуризма Зарина Догузова.

Туристические чартеры будут вылетать из Москвы по субботам. Гостям острова предлагают программу "Привет, Сахалин!" в трех форматах "лайт", "стандарт" и "макси". Тур длится восемь дней и включает перелет, проживание, трансферы и экскурсии.

Чартерная программа будет выполняться до конца сентября. Возможно туристические рейсы на Сахалин полетят и зимой.