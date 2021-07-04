В России запустили первый туристический чартер из Москвы на Сахалин

Сегодня, 4 июля, на Сахалине приземлился первый туристический чартер из Москвы.

Добиться запуска чартерных рейсов на остров удалось благодаря совместной работе Ростуризма, Минвостокразвития, правительства Сахалинской области, региональным министерствам туризма, Сахалинского туристско-информационного центра и руководства компании TUI Россия.

Всего планируется запуск 13 чартерных рейсов авиакомпании iFlyAirlines на самолетах вместимостью 340 посадочных мест по маршруту Москва - Южно-Сахалинск - Москва.

Стоимость минимального пакета "Лайт" начинается от 28 тысяч рублей за человека. Помимо перелета и проживания он включает обзорную экскурсию по городу и вечернюю в селе Пригородное. Свободное время туристы могут спланировать самостоятельно или приобрести дополнительные услуги из предложений туроператора. В программы "Стандарт" и "Макси" уже входит расширенный перечень экскурсий по знаковым местам Сахалина.

"У туристов, прибывающих чартером на Сахалин, будут возможности посетить и другие города Дальнего Востока, а также Курильские острова. Это позволяет широкая сеть морского и авиационного транспорта, которая создается в регионе", - отметил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.

По словам руководителя Ростуризма Зарины Догузовой, благодаря сформированным пакетным предложениям стоимость поездки на остров удалось снизить почти в три раза.

"Главное - чартеры существенно удешевляют стоимость комплексного предложения для отдыхающих. А значит путешествия к самым восточным территориям страны с их первозданной природой, удивительной кухней и традициями будут доступнее и смогут выигрывать в конкурентной борьбе с заграничными курортами", - подчеркнул глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.