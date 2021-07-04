Новости

Туристов из Коми поместили в обсерватор на Кубе из-за COVID-19 19:45
Moet Hennessy напишет на этикетках "игристое вино" по закону РФ 19:32
Спасатели нашли выживших после сильного оползня в Японии 18:39
Мишустин: Есть предложения повысить ставку экосбора для ряда товаров 17:50
В крупнейших городах России начало дешеветь жилье 17:17
В Петербург из Кипра спецбортом доставили 11-летнюю девочку 17:12
Мишустин: РФ удвоит зеленую генерацию на локализованном оборудовании 17:07
Число жертв крушения военного самолета на Филиппинах выросло до 45 17:04
Мишустин: Экономика РФ остается открытой для иностранных партнеров 16:42
В Екатеринбурге перед стартом "Иннопрома" анонсировали лекарство от COVID-19 16:42
Мишустин: Снижение выбросов - стимул для перестройки экономики 16:39
Россияне ищут альтернативу отдыху в Краснодарском крае 16:34
В Москве простились с Николаем Сличенко 16:22
Тимофей Баженов: Все парки Москвы объединят сетью велодорожек 16:13
Дмитрий Мезенцев: Нельзя позволять, чтобы наших ветеранов оскорбляли и обижали 16:03
Эксперты объяснили, зачем россияне берут по две ипотеки 15:21
Смолов отреагировал на слова Черчесова о невызове в сборную 15:02
Песков призвал к ответственности в плане вакцинации от коронавируса 14:48
Песков рассказал о препятствиях для встречи Путина и Зеленского 14:44
Гризманна и Дембеле обвиняют в расизме из-за скандального видео 14:38
Песков назвал зачинщиков провокации с британским эсминцем 14:10
Минск: Праздничным фейерверком завершились торжества Дня Независимости 13:33
В Москву возвращается жара 13:27
В Испании перестали обменивать песеты на евро 13:16
В крушении военного самолета на Филиппинах погибли 29 человек 13:13
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Отдых в Крыму : Впечатления из жизни отдыхающих
Отдых в Крыму : Впечатления из жизни отдыхающих
Какие законы вступают в силу в июле
Какие законы вступают в силу в июле
Член-корреспондент РАН Валентин Фадеев: Ученые ищут секрет "умного" инсулина
Член-корреспондент РАН Валентин Фадеев: Ученые ищут секрет "умного" инсулина
04.07.2021 18:56
Рубрика: Культура

На Всемирной фолклориаде установили два мировых рекорда

Текст: Айгуль Камаева (Уфа)

4 июля участники VI Всемирной фольклориаде в Уфе установили сразу два мировых рекорда.

Фото: Петр Коннов/ РГ
В Уфе открыли VI Всемирную фольклориаду

Это произошло во второй день фольклориады, самым ярким событием которого стал парад участников - яркое танцевально-музыкальное красочное шествие. Представители творческих коллективов 37 стран мира, а также жители Башкирии и других регионов России прошли в своих национальных костюмах по улице Заки Валиди от Башдрамтеатра до Конгресс-холла, где аналог бразильского карнавала плавно перетек в большой хоровод дружбы.

Настолько большой, что главный редактор Книги рекордов России Станислав Коненко зафиксировал в этот день сразу два мировых рекорда.

- Сегодня здесь мы своими глазами видели, как практически 2,7 тысячи человек создали хоровод круг в круге, которой двигался. И в нем мы зафиксировали рекорд - хоровод круг в круге, состоящий из граждан наибольшего количества стран в мире. С результатом 57 стран-участников - объявляю рекорд официально зафиксированным! - сказал Станислав Коненко.

Второй мировой рекорд, который поставили участники фольклориады в Уфе, - это хоровод круг в круге, состоящий из наибольшего количества людей разных национальностей в мире. В Уфе в один круг собрались представители 71 национальности.

В регионах Культура Культура Культурный обмен Филиалы РГ Башкортостан ПФО Башкортостан ПФО Башкортостан Уфа РГ-Фото

Главное сегодня

Песков призвал к ответственности в плане вакцинации от коронавируса
Число жертв крушения военного самолета на Филиппинах выросло до 45
В Госдуме ответили на сравнение российской армии с "Запорожцем"
Врачи рассказали о "желудочном синдроме" при заражении индийским штаммом
В Крыму из-за сильных ливней разлились реки и сошел селевой поток
Вышла первая в России полная биография Николая Лескова
Как Витебск готовится к открытию "Славянского базара"