4 июля участники VI Всемирной фольклориаде в Уфе установили сразу два мировых рекорда.

Это произошло во второй день фольклориады, самым ярким событием которого стал парад участников - яркое танцевально-музыкальное красочное шествие. Представители творческих коллективов 37 стран мира, а также жители Башкирии и других регионов России прошли в своих национальных костюмах по улице Заки Валиди от Башдрамтеатра до Конгресс-холла, где аналог бразильского карнавала плавно перетек в большой хоровод дружбы.

Настолько большой, что главный редактор Книги рекордов России Станислав Коненко зафиксировал в этот день сразу два мировых рекорда.

- Сегодня здесь мы своими глазами видели, как практически 2,7 тысячи человек создали хоровод круг в круге, которой двигался. И в нем мы зафиксировали рекорд - хоровод круг в круге, состоящий из граждан наибольшего количества стран в мире. С результатом 57 стран-участников - объявляю рекорд официально зафиксированным! - сказал Станислав Коненко.

Второй мировой рекорд, который поставили участники фольклориады в Уфе, - это хоровод круг в круге, состоящий из наибольшего количества людей разных национальностей в мире. В Уфе в один круг собрались представители 71 национальности.