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04.07.2021 20:54
Рубрика: Экономика

Робот трудится в три смены

Автоматизация производства становится трендом
Текст: Наталья Саванкова (Пенза)
Российская газета - Спецвыпуск № 145(8496)
В Пензе начали выпускать роботизированный производственный модуль.
Презентация промышленного робота на предприятии в Пензе. Фото: Пресс-служба "Станкомашстрой" Презентация промышленного робота на предприятии в Пензе. Фото: Пресс-служба "Станкомашстрой"
Презентация промышленного робота на предприятии в Пензе. Фото: Пресс-служба "Станкомашстрой"

Он представляет собой несколько металлообрабатывающих станков и обслуживающего их промышленного робота. Станки производят на местном машиностроительном предприятии, а робота поставляют из Японии. Такой набор оборудования способен работать в три смены, присутствие человека минимизировано.

Фото: РИА Новости
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Первый образец вызвал интерес на специализированных выставках. По расчетам экспертов, такая установка способна повысить производительность труда на 28 процентов. Локализация производства полного модуля предварительно составит около 70 процентов.

- Спрос на роботов во всем мире колоссальный. В России тоже появился непраздный интерес. Каждый думает, как бы роботизировать существующие производственные линии. Это вынужденная мера, и речь не про растущую культуру производства. Все гораздо проще. Промышленность испытывает острый дефицит кадров. Кадровый голод и заставляет задуматься о роботизации, - говорит генеральный директор компании "СтанкоМашСтрой" из Пензы Олег Кочетков.

Пока не все заказчики готовы с ходу внедрить роботизированный модуль в производственную цепочку. Трудно предугадать, как он впишется в коллектив. Для этого нужны специально обученные кадры и особая маршрутизация. Но запрос на роботов растет по мере запуска нацпроекта по повышению производительности труда. В Пензенской области в этом марафоне уже участвуют около 40 предприятий. В пандемию они смогли повысить производительность в среднем на 13 процентов. Для скептиков более показательны данные по отгруженной продукции. Ожидается, что в 2021 году эта цифра превысит в регионе 300 миллиардов рублей, для сравнения: в 2020 году было отгружено продукции на сумму 285,7 миллиарда, что на 15 процентов больше, чем в 2019-ом.

- Участие в нацпроекте по повышению производительности труда дает экономический эффект. Благодаря этому растут налоговые отчисления предприятий в консолидированный бюджет. В прошлом году в федеральный бюджет они увеличились на 17 процентов, а в региональный бюджет - на девять, - говорит врио министра промышленности и инновационной политики Пензенской области Михаил Торгашин.

Когда роботы смогут полностью заменить человека на производстве, пока прогнозы разнятся, все упирается в деньги. У предприятий не хватает свободных оборотных средств для массового внедрения дорогостоящих технологий. Если бы действовала система преференций, например, как с поддержкой импортозамещения, роботы быстрее бы получили постоянную прописку.

В регионах Экономика Отрасли Промышленность Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Пензенская область Пенза

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