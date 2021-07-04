В Пензе начали выпускать роботизированный производственный модуль.

Он представляет собой несколько металлообрабатывающих станков и обслуживающего их промышленного робота. Станки производят на местном машиностроительном предприятии, а робота поставляют из Японии. Такой набор оборудования способен работать в три смены, присутствие человека минимизировано.

Первый образец вызвал интерес на специализированных выставках. По расчетам экспертов, такая установка способна повысить производительность труда на 28 процентов. Локализация производства полного модуля предварительно составит около 70 процентов.

- Спрос на роботов во всем мире колоссальный. В России тоже появился непраздный интерес. Каждый думает, как бы роботизировать существующие производственные линии. Это вынужденная мера, и речь не про растущую культуру производства. Все гораздо проще. Промышленность испытывает острый дефицит кадров. Кадровый голод и заставляет задуматься о роботизации, - говорит генеральный директор компании "СтанкоМашСтрой" из Пензы Олег Кочетков.

Пока не все заказчики готовы с ходу внедрить роботизированный модуль в производственную цепочку. Трудно предугадать, как он впишется в коллектив. Для этого нужны специально обученные кадры и особая маршрутизация. Но запрос на роботов растет по мере запуска нацпроекта по повышению производительности труда. В Пензенской области в этом марафоне уже участвуют около 40 предприятий. В пандемию они смогли повысить производительность в среднем на 13 процентов. Для скептиков более показательны данные по отгруженной продукции. Ожидается, что в 2021 году эта цифра превысит в регионе 300 миллиардов рублей, для сравнения: в 2020 году было отгружено продукции на сумму 285,7 миллиарда, что на 15 процентов больше, чем в 2019-ом.

- Участие в нацпроекте по повышению производительности труда дает экономический эффект. Благодаря этому растут налоговые отчисления предприятий в консолидированный бюджет. В прошлом году в федеральный бюджет они увеличились на 17 процентов, а в региональный бюджет - на девять, - говорит врио министра промышленности и инновационной политики Пензенской области Михаил Торгашин.

Когда роботы смогут полностью заменить человека на производстве, пока прогнозы разнятся, все упирается в деньги. У предприятий не хватает свободных оборотных средств для массового внедрения дорогостоящих технологий. Если бы действовала система преференций, например, как с поддержкой импортозамещения, роботы быстрее бы получили постоянную прописку.