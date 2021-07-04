В Балакове Саратовской области продолжится развитие кластера металлургической промышленности, созданного здесь сравнительно недавно, в прошлом десятилетии. В два масштабных проекта инвестор планирует вложить более 47 миллиардов рублей.

Сегодня металлургический завод в Балакове занимается переработкой металлолома, выпускает более 1 миллиона тонн сортового проката в год и является крупнейшим таким предприятием в Приволжском федеральном округе. По инвестиционному проекту планируется увеличить объемы выпуска продукции металлургии здесь более чем в два раза.

Уже в этом году на площадке предприятия инвестор - компания "Новосталь-М" - начнет строительство универсального рельсобалочного стана мощностью свыше 1,2 миллиона тонн продукции в год.

Поставку на завод современного прокатного стана, разработку инжиниринга, монтаж и пуско-наладочные работы выполнят специалисты итальянской компании Danieli. Компания из Италии считается одним из ведущих производителей специального оснащения для мировой металлургии. Соглашение с иностранной компанией было подписано на Петербургском экономическом форуме в присутствии замминистра промышленности и торговли РФ Виктора Евтухова и Чрезвычайного и Полномочного Посла Италии в России Паскуале Терраччано.

Расширение производства и установка дополнительного современного оборудования позволит предприятию выпускать новую продукцию: крупный фасонный профиль, балки, рельсы, шпунт.

- Благодаря этому производству Саратовская область полностью обеспечит себя всеми стройматериалами, что очень важно для динамичного развития региона, - отметил губернатор Саратовской области Валерий Радаев.

Саратовская область полностью обеспечит себя всеми строительными материалами

Объем инвестиций в проект составит более 45 миллиардов рублей. Предполагается, что на предприятии будет создано три тысячи новых рабочих мест. Завершить строительство нового производства планируется к 2025 году.

Параллельно на заводе в Балакове будет реализован еще один проект, хотя и меньший по объемам инвестиций, всего в два миллиарда рублей, но во многих отношениях знаковый и вообще беспрецедентный для российской металлургической отрасли. В 2022-2023 годах здесь планируется построить комплекс по производству оксида цинка. Примечательно, что сырьем для производства станут промышленные цинкосодержащие отходы - металлургическая пыль.

Как объясняет генеральный директор завода Виталий Бабенко, это первый проект замкнутого цикла производства, который будет реализован в металлургической отрасли страны.

- Готовый продукт - цинковый концентрат - востребован на предприятиях всего мира. Он будет экспортироваться как новая российская продукция, - рассказывает Виталий Бабенко.

В свою очередь, в правительстве Саратовской области отметили, что проект играет важную экологическую роль, переработка металлургических отходов позволит существенно снизить нагрузку на окружающую среду.