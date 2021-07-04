В Уфе открылись выставки масок и инструментов народов мира

Жители Уфы и гости столицы имеют уникальную возможность посетить две необычные международные выставки, которые 4 июля открылись в Национальном музее РБ в рамках VI Всемирной Фольклориады. Это выставка масок народов мира и фотовыставка "Музыкальные инструменты народов мира".

- Всемирная Фольклориада - это символ дружбы народов, сохранения наших традиций и корней. Мы сегодня знакомимся с культурой многих народов. Каждая маска олицетворяют тот или иной обряд, культуру. Также люди разных народов выражают свои чувства музыкальным инструментом, в звучании которого отражается душа народа, - отметила на церемонии открытия выставок министр культуры Башкирии Амина Шафикова.

Как сообщили в пресс-службе дирекции Фольклориады, на выставке масок представлены 24 уникальных изделия, которые привезли участники мероприятия с разных концов света: из Камеруна, Коста-Рики, Чили, Эквадора, Эстонии и других стран. Посетители могут познакомиться с историей их возникновения. Среди экспонатов, к примеру, маска коллон страны Чили, которая вырезана из цельного куска дерева и украшается землей, камнями, человеческими волосами, а иногда и серебряными аксессуарами, а маска телеко изготавливается из молочного дерева и используется для религиозного танца, который защищает от опасностей и болезней.

На международной фотовыставке "Музыкальные инструменты народов мира", созданной организациями Молодежного координационного комитета CIOFF, можно увидеть изображения 34 инструментов, среди которых гадулка, чаранго, сасанду, комуз, тамборес-де-бомба, альпхори, балайка, курай и другие.

Выставки будут работать по 9 июля. Вход свободный.

Напомним, что власти республики на период проведения VI Всемирной Фольклориады разрешили нескольким музеям работать без ограничений для непривитых граждан. С 3 по 10 июля для посещения Национального музея РБ, Республиканского музея Боевой Славы, Музея полярников имени Валериана Альбанова, Башкирского государственного художественного музея имени Михаила Нестерова и музея археологии и этнографии Института этнологических исследований имени Раиля Кузеева УНЦ РАН не требуется предъявлять сертификат о вакцинации, справку о медотводе или отрицательный результат ПЦР-теста. Тогда как для остальных музеев ограничения по-прежнему действуют.