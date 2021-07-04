В Уфе открылись выставки масок и инструментов народов мира

Новости

Эксперты объяснили, зачем россияне берут по две ипотеки 15:21
Смолов отреагировал на слова Черчесова о невызове в сборную 15:02
Песков призвал к ответственности в плане вакцинации от коронавируса 14:48
Песков рассказал о препятствиях для встречи Путина и Зеленского 14:44
Гризманна и Дембеле обвиняют в расизме из-за скандального видео 14:38
Песков назвал зачинщиков провокации с британским эсминцем 14:10
Минск: Праздничным фейерверком завершились торжества Дня Независимости 13:33
В Москву возвращается жара 13:27
В Испании перестали обменивать песеты на евро 13:16
В крушении военного самолета на Филиппинах погибли 29 человек 13:13
Врач заявил о способности COVID-19 "маскироваться" под сезонную инфекцию 13:11
Членам семей игроков "Тампы" отказано во въезде в Канаду 13:05
Эксперт рассказал об эффективности вакцин при новых штаммах COVID-19 12:44
Синоптик пообещал погоду "миллион на миллион" 12:01
В России запустили первый туристический чартер из Москвы на Сахалин 11:48
Оперштаб: В Москве выявлено 7624 новых случая COVID-19 11:46
Утверждена "дорожная карта" по стратегии развития деятельности РФ в Антарктике 11:42
Месси обошел Роналду по голам со штрафных 11:33
РПЛ вошла в десятку самых дорогих лиг мира 11:33
Нотка оптимизма: среди первых 540 олимпийцев, прилетевших на Игры-2020 нет инфицированных 11:28
Олимпийцы с острова Самоа все-таки приедут на Олимпиаду в Токио 11:26
В Госдуме ответили на сравнение российской армии с "Запорожцем" 11:22
Правительство поможет регионам с решением проблем загрязнения воздуха 11:01
Самолет ВКС РФ доставил в Ереван 15 армянских пленных 10:40
Не менее 17 человек погибли при крушении военного самолета на Филиппинах 10:29
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Отдых в Крыму : Впечатления из жизни отдыхающих
Отдых в Крыму : Впечатления из жизни отдыхающих
Какие законы вступают в силу в июле
Какие законы вступают в силу в июле
Член-корреспондент РАН Валентин Фадеев: Ученые ищут секрет "умного" инсулина
Член-корреспондент РАН Валентин Фадеев: Ученые ищут секрет "умного" инсулина
04.07.2021 15:08
Рубрика: Культура

В Уфе открылись выставки масок и инструментов народов мира

Текст: Айгуль Камаева (Уфа)
Фото: https://folkloriada2021.com/ Фото: https://folkloriada2021.com/
Фото: https://folkloriada2021.com/

Жители Уфы и гости столицы имеют уникальную возможность посетить две необычные международные выставки, которые 4 июля открылись в Национальном музее РБ в рамках VI Всемирной Фольклориады. Это выставка масок народов мира и фотовыставка "Музыкальные инструменты народов мира".

Фото: Петр Коннов/РГ
Глава CIOFF Филипп Боссан: Открытие фольклориады в Уфе было невероятным

- Всемирная Фольклориада - это символ дружбы народов, сохранения наших традиций и корней. Мы сегодня знакомимся с культурой многих народов. Каждая маска олицетворяют тот или иной обряд, культуру. Также люди разных народов выражают свои чувства музыкальным инструментом, в звучании которого отражается душа народа, - отметила на церемонии открытия выставок министр культуры Башкирии Амина Шафикова.

Как сообщили в пресс-службе дирекции Фольклориады, на выставке масок представлены 24 уникальных изделия, которые привезли участники мероприятия с разных концов света: из Камеруна, Коста-Рики, Чили, Эквадора, Эстонии и других стран. Посетители могут познакомиться с историей их возникновения. Среди экспонатов, к примеру, маска коллон страны Чили, которая вырезана из цельного куска дерева и украшается землей, камнями, человеческими волосами, а иногда и серебряными аксессуарами, а маска телеко изготавливается из молочного дерева и используется для религиозного танца, который защищает от опасностей и болезней.

На международной фотовыставке "Музыкальные инструменты народов мира", созданной организациями Молодежного координационного комитета CIOFF, можно увидеть изображения 34 инструментов, среди которых гадулка, чаранго, сасанду, комуз, тамборес-де-бомба, альпхори, балайка, курай и другие.

Выставки будут работать по 9 июля. Вход свободный.

Напомним, что власти республики на период проведения VI Всемирной Фольклориады разрешили нескольким музеям работать без ограничений для непривитых граждан. С 3 по 10 июля для посещения Национального музея РБ, Республиканского музея Боевой Славы, Музея полярников имени Валериана Альбанова, Башкирского государственного художественного музея имени Михаила Нестерова и музея археологии и этнографии Института этнологических исследований имени Раиля Кузеева УНЦ РАН не требуется предъявлять сертификат о вакцинации, справку о медотводе или отрицательный результат ПЦР-теста. Тогда как для остальных музеев ограничения по-прежнему действуют.

В регионах Культура Культура Культурный обмен Филиалы РГ Башкортостан ПФО Башкортостан ПФО Башкортостан Уфа

Главное сегодня

Песков призвал к ответственности в плане вакцинации от коронавируса
В крушении военного самолета на Филиппинах погибли 29 человек
В Госдуме ответили на сравнение российской армии с "Запорожцем"
Врачи рассказали о "желудочном синдроме" при заражении индийским штаммом
В Крыму из-за сильных ливней разлились реки и сошел селевой поток
Вышла первая в России полная биография Николая Лескова
Как Витебск готовится к открытию "Славянского базара"