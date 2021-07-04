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04.07.2021 19:12
Рубрика: Экономика

Пломбир покоряет мир

Рост выработки улучшит экономику регионов
Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
Российская газета - Спецвыпуск № 145(8496)
В Новосибирской области увеличат выпуск мороженого благодаря нацпроекту (НП) "Производительность труда". Какая тут связь, спросите вы?
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Самая прямая. Так, один из крупнейших в Сибири производителей мороженого присоединился к нацпроекту. В числе его участников - 38 новосибирских компаний, большая часть из них занята в сфере обрабатывающей промышленности. Производитель мороженого - пионер среди пищевиков.

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"Сегодня на рынке жесточайшая конкуренция, и внедрение инструментов бережливого производства позволяет компании быть более конкурентоспособной", - считает заместитель министра сельского хозяйства региона Виктор Апанасенко.

Гендиректор фабрики мороженого Алексей Руденских сообщил, что для реализации нацпроекта на предприятии выбрана одна из производственных линий. Мощность пилотного участка составляет 1380 тонн в год, однако текущая загрузка - только 380 тонн. На первом этапе специалисты Регионального центра компетенций (создан на базе областного Агентства инвестиционного развития - АИР) проанализируют ситуацию и будут внедрять инструменты бережливого производства. Затем полученный опыт будет распространен на другие процессы.

На предприятии уверены, что участие в нацпроекте позволит взглянуть на производственные процессы и культуру по-новому. Планируется, что в результате рост производительности труда за три года составит 30 процентов. Сейчас фабрика выпускает 120 видов продукции, которая поставляется в 30 регионов России и за рубеж - в Беларусь, Казахстан и Китай.

К участию в НП подключилась компания по рыбопереработке, тем самым став первым российским предприятием, которому в 2021 году будет оказана расширенная поддержка со стороны экспертов Федерального центра компетенций (ФЦК) в сфере производительности труда. Всего в стране таких 35 предприятий.

Участие в нацпроекте позволит по-новому взглянуть на производственные процессы и культуру

В числе новых участников проекта - предприятие, успешно работающее на российском рынке и экспортирующее свою продукцию. В 2020 году влагостойкие двери новосибирского производителя использовались в новых многофункциональных медицинских центрах, построенных по заказу Минобороны России для борьбы с коронавирусом. Однако и здесь было решено повысить эффективность производства.

Руководитель проектов ФЦК Артем Мочнев говорит о том, насколько важно выстроить производственные процессы максимально просто для большей эффективности. "Например, на пилотном участке мы пересмотрели график работы операторов, разработали для них регламент. Как результат - производительность в смену увеличилась на 150 процентов. Время подготовки оборудования к работе удалось сократить с двух до одного часа", - отметил Артем Мочнев.

До нацпроекта срок исполнения заказа составлял 15 дней, сейчас сотрудники предприятия справляются за десять. Планируется, что уже скоро срок изготовления заказа должен уменьшиться до семи дней.

К нацпроекту "Производительность труда" присоединилось 38 компаний Новосибирска

"За полгода работы в новых условиях объем выпускаемой продукции увеличился на 50 процентов, выручка в январе 2021 года подросла на 20 процентов к январю прошлого года.

Процент брака снизился. Благодаря повышению производительности, изменениям в системе мотивации и прочим мероприятиям в рамках проекта, зарплата сотрудников на пилотном участке увеличилась на 30 процентов", - делится первыми результатами гендиректор предприятия Виктор Кудряшов.

Результатами работы в рамках НП "Производительность труда" поделился Иван Поддубный, заместитель регионального директора по финансам одного из крупнейших сельскохозяйственных предприятий Новосибирской области. Компания стала первым предприятием АПК региона, вошедшим в нацпроект.

Фото: Пресс-служба губернатора и правительства Оренбургской области
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"Наша компания получила хороший результат по нескольким направлениям. Мы повысили надой молока - с 24,2 до 26,7 килограмма на фуражную голову в животноводческом комплексе, расположенном в деревне Пеньково. Подготовили команду специалистов, которая и в дальнейшем будет работать на качественное развитие бизнес-процессов в компании. Получили опыт применения технологий бережливого производства в потоке производства молока - от подготовки кормов до отгрузки молока", - Иван Поддубный.

При этом выработка на одного сотрудника, задействованного в процессе производства молока, выросла на 30 процентов.

Справка

В Новосибирской области к нацпроекту уже присоединилось более 40 крупных и средних предприятий. Министр труда и социального развития региона Ярослав Фролов отметил, что на реализацию нацпроекта в этом году для области предусмотрено 50,18 миллиона рублей, в том числе 35,48 миллиона - из федерального бюджета. К 2024 году планируется вовлечь в нацпроект не менее 200 предприятий и обучить инструментам бережливого производства 2,5 тысячи работников.

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