Вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку в Кабардино-Балкарии

Рядом с городом Прохладным в Кабардино-Балкарии в воскресенье утром вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку. Как сообщили в официальном аккаунте ГУ МЧС по республике в Instagram, вертолет проводил сельскохозяйственные работы на полях рядом с населенным пунктом.

- Вертолет совершил жесткую посадку, проводил орошение полей. Техника отказала на небольшой высоте, вертолет потерпел крушение. На земле никаких разрушений нет, он сел на поле с подсолнухами, - отметил сотрудник чрезвычайного ведомства в беседе с корреспондентом "РГ".

В Московском межрегиональном следственном управлении на транспорте СКР сообщили, что специалисты ведомства сейчас работают на месте происшествия. Следователи организовали комплекс необходимых проверочных мероприятий, чтобы установить причины и обстоятельства случившегося.

По информации "РГ", пилот скрылся с места крушения, возможно, он не имел разрешающих документов на проведение полетов.