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04.07.2021 12:44
Рубрика: Общество

Эксперт рассказал об эффективности вакцин при новых штаммах COVID-19

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

Мутации, из-за которых возникают новые штаммы COVID-19, не оказывают принципиального влияния на действия разработанных вакцин от коронавирусной инфекции, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя директора Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Владимира Дедкова.

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В частности, эксперт отметил, что существующие вакцины имеют достаточный запас прочности, поэтому они остаются эффективны, несмотря на изменение генома возбудителя болезни.

Эксперт рекомендует вакцинироваться от коронавирусной инфекции как тем, что перенес коронавирус более полугода назад, так и тем, кто делал прививки. Для них срок ревакцинации такой же - раз в полгода. И, конечно, по словам Дедкова, важно сделать прививки тем, кто не болел и не прививался ранее.

В НИИ эпидеиологии и микробиологии имени Пастера отмечают, что люди, которые не могут сделать прививку из-за медицинских противопоказаний должны носить маску, обрабатывать руки, соблюдать социальную дистанцию, избегать скопления людей.

Ученые призывают граждан, которые не могут сделать прививку, строго следовать рекомендациям врачей, чтобы не подхватить коварную болезнь.

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