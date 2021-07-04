Найдены маршруты для любителей необычных впечатлений

Гуляли ли вы по настоящему болоту? Да не в огромных резиновых сапогах и по краешку, а в светлых брюках и открытых сандалиях. По самой трясине! И уж точно мало, кто любовался цветением диких американских кактусов опунция. В астраханской степи! Правда, к им путь нельзя назвать комфортным - он, скорее, для любителей-экстремалов.

Не пойти ли нам в болото

Туристы теперь могут ходить по болотам – как по ухоженным паркам. Фото: Сергей Николаев

Петербуржцы и гости города теперь имеют возможность пройтись по болотам - как по ухоженным паркам. На территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области созданы хорошо оборудованные бесплатные экомаршруты, которые преодолеть может каждый.

Крепкие широкие настилы по сырой местности, в том числе по болотам, и через ручейки и канавы, да еще лестницы по крутым скользким склонам, - делают маршруты безопасными. Корреспонденты "РГ" начали осваивать их с экотропы заказника "Сестрорецкое болото".

Она кольцевая, протяженностью 3,5 километра. Проходит как по болоту, так и по береговым высоким валам, где много тысяч лет назад перекатывало волны древнее море. У болота солидный возраст - в зависимости от участков от 3 до 10 тысяч лет. То есть почти таким его видели наши далекие предки. И, кто знает, что погребено в болотной толще? Глубина торфа в самой старой части болота составляет 6,5 метров.

Вдоль маршрута расположены указатели и информационные стенды. Можно узнать, что растет, кто живет, а если повезет, то и увидеть редких для этих мест птиц и зверей. Нам повезло: издали видели крупного кулика - скорее всего большого кроншнепа (занесен в Красную книгу Санкт-Петербурга). Хотели познакомиться с серым журавлем - да не получилось. Вообще здесь видов птиц - много. Из пресмыкающихся порадовали ящерки - здесь чаще всего встречается живородящая ящерица.

Болото - огромное, местами поросшее низкорослыми березами и соснами. В самых топких местах встречается вахта с пирамидальными розоватыми соцветиями и белокрыльник (или кала). Приглядеться, найдешь растения-хищники: росянку и пузырчатку. Тропа доходит до бывшего песчаного карьера, заполненного водой. В середине - крошечный живописный островок.

Как добраться до тропы. От Финляндского вокзала полчаса на электричке до станции "Белоостров" и далее два километра пешком.

К каскаду прудов

На одной из троп расположен каскад прудов. Фото: Сергей Николаев

Еще одна тропа в Комарово - памятник природы "Комаровский берег". Место в Курортном районе на Финском заливе. Огромный пляж: десятки тысяч человек на выходные.

Но тропа протяженностью 2,9 километра пока известна немногим. И жаль: с нее открываются необычные ракурсы Комарова. Тропа проходит по дну некогда существовавшего здесь Литоринового моря (предшественника нынешнего Балтийского моря). К тому же здесь расположен каскад прудов. Проходя по маршруту, можно проследить, как меняется растительность от елового леса до песчаных дюн. А также увидеть огромные - до полутора метров высотой - муравейники.

Как добраться. От Финляндского вокзала меньше часа на электричке, тропа находится рядом со станцией.

"Экологические тропы не похожи одна на другую, так как организованы на территориях со своими характерными чертами, как в историческом, так и в природном аспектах, - рассказала зампредседателя совета областного отделения Всероссийского общества охраны природы Наталья Калягина. - А вскоре появится первая в Ленобласти скальная экотропа. Вдоль озера Ястребиное Приозерского района. Озеро славится не только чистейшей водой, но и скальными утесами. Несколько троп создается в сотрудничестве с финской стороной".

Чтобы пройти все экотропы, нужно 29 дней. Протяженность каждой - по несколько километров. И еще четыре маршрута для велосипедистов. Большинство троп создано за последние три года. В этом году откроются еще 11 экотроп в Ленобласти и одна в Петербурге.

Где еще побродить

Чтобы пройти все экотропы, нужно 29 дней. И у каждой – свою изюминка. Фото: Сергей Николаев

"Лиственничная роща" (5,5 километра). Добраться несложно: на электричке от Финляндского вокзала до станции Рощино (меньше 40 минут на "Ласточке"), далее пешком.

"Память Зимней войны" (1,9 километра) Добираться можно от Выборга (электричка "Ласточка" - чуть больше часа, далее на автобусе).

"К Святому камню" (2,4 километра). Один из немногих маршрутов, куда сложно добраться общественным транспортом. Лучше машина - по трассе "Кола".

"Радоновые озера" (1,8 километра). Добираться удобнее из города Ломоносова на автобусе. На маршруте можно найти родник и набрать в нем воды.

"Усадьба Рерихов" (3,5 километра). Легко доехать на маршрутном такси от станции метро "Автово".

Селфи с американскими кактусами

Астраханская область удивила туристов экзотикой саванны с цветущими кактусами. Фото: Максим Коротченко

В поисках новых впечатлений туристы в Астрахани чаще стали открывать для себя экзотические маршруты. В прошлом году популярностью пользовался скат на сноуборде с песчаного бархана Большой брат. А в этом - любование цветением диких кактусов опунция, которые завезли в астраханскую степь 135 лет назад из Центральной Америки. Их официально внесли в список памятников природы.

Особенность этого маршрута в том, что, собственно, маршрута никакого и нет. Кактусы расположились в степной глуши в 50-ти километрах от села Тамбовка. Добираться - либо по голым пескам, рискуя застрять колесом, либо по старой разбитой глубокими ямами бетонке, которая ведет к расположенной далее военной части.

Ведь кактусы сажали не для туристов, а, чтобы остановить движение песков, которое в конце XIX века было здесь таким сильным, что заносило железнодорожные пути в Тамбовке. По мнению ученых местного опорного пункта Российской академии наук, кактусы должны были остановить процесс опустынивания, что и произошло. Опунция справилась с миссией, а заодно и зацвела, превратив этот уголок степи в оазис.

Плантация колючих островков, увенчанных десятками похожих на чайные розы бутонов, необычайно радует глаз. Восхищают даже отцветающие бутоны - у них приятный розовый оттенок. Не свойственные местному ландшафту виды в комплекте с зарослями ветвистого саксаула напоминают кадры из вестернов.

Цветут они недолго. А в конце лета-начале осени на кактусах созревают сладкие плоды, правда, пробовать их нужно с осторожностью - кожица покрыта мелкими колючками.

По мнению доцента кафедры "Прикладная биология и микробиология" Астраханского государственного технического университета Владимира Афанасьева, этот необычный природный уголок вполне можно было сделать объектом туризма, так как больше нигде в России дикий кактус так не цветет и не плодоносит.

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