Новости

Туристов из Коми поместили в обсерватор на Кубе из-за COVID-19 19:45
Moet Hennessy напишет на этикетках "игристое вино" по закону РФ 19:32
Спасатели нашли выживших после сильного оползня в Японии 18:39
Мишустин: Есть предложения повысить ставку экосбора для ряда товаров 17:50
В крупнейших городах России начало дешеветь жилье 17:17
В Петербург из Кипра спецбортом доставили 11-летнюю девочку 17:12
Мишустин: РФ удвоит зеленую генерацию на локализованном оборудовании 17:07
Число жертв крушения военного самолета на Филиппинах выросло до 45 17:04
Мишустин: Экономика РФ остается открытой для иностранных партнеров 16:42
В Екатеринбурге перед стартом "Иннопрома" анонсировали лекарство от COVID-19 16:42
Мишустин: Снижение выбросов - стимул для перестройки экономики 16:39
Россияне ищут альтернативу отдыху в Краснодарском крае 16:34
В Москве простились с Николаем Сличенко 16:22
Тимофей Баженов: Все парки Москвы объединят сетью велодорожек 16:13
Дмитрий Мезенцев: Нельзя позволять, чтобы наших ветеранов оскорбляли и обижали 16:03
Эксперты объяснили, зачем россияне берут по две ипотеки 15:21
Смолов отреагировал на слова Черчесова о невызове в сборную 15:02
Песков призвал к ответственности в плане вакцинации от коронавируса 14:48
Песков рассказал о препятствиях для встречи Путина и Зеленского 14:44
Гризманна и Дембеле обвиняют в расизме из-за скандального видео 14:38
Песков назвал зачинщиков провокации с британским эсминцем 14:10
Минск: Праздничным фейерверком завершились торжества Дня Независимости 13:33
В Москву возвращается жара 13:27
В Испании перестали обменивать песеты на евро 13:16
В крушении военного самолета на Филиппинах погибли 29 человек 13:13
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Отдых в Крыму : Впечатления из жизни отдыхающих
Отдых в Крыму : Впечатления из жизни отдыхающих
Какие законы вступают в силу в июле
Какие законы вступают в силу в июле
Член-корреспондент РАН Валентин Фадеев: Ученые ищут секрет "умного" инсулина
Член-корреспондент РАН Валентин Фадеев: Ученые ищут секрет "умного" инсулина
04.07.2021 19:45
Рубрика: Экономика

Туристов из Коми поместили в обсерватор на Кубе из-за COVID-19

Текст: Вера Черенева (Республика Коми)

Неудачной выдалась поездка на Кубу для 140 российских туристов. По прилету они сдали положительные тесты на коронавирус и сейчас оказались заперты в своих отелях.

Фото: Сергей Михеев/РГ
В России запустили первый туристический чартер из Москвы на Сахалин

Как рассказала на своей странице в Instagram одна из отдыхающих, ухтинка Татьяна Тюленева, изначально туристы сдавали тесты в Шереметьево, перед вылетом. И результаты были отрицательными. Кроме того, несколько месяцев назад туристка делала прививку от коронавируса.

После прилета у туристов взяли новые ПЦР-тесты и разместили в отелях. Через сутки выяснилось - у более чем 140 туристов результаты оказались положительными. Но изолировали всех.

Так, сама Татьяна сдала положительный тест, ее дочь - отрицательный. Но их заселили вместе.

Участникам тургруппы запрещено покидать свои номера уже третьи сутки.

После вмешательства российского консульства, кубинские врачи сделали туристам повторные тесты на коронавирус. Их результаты пока не готовы.

Между тем, оказавшиеся в гостиницах-обсерваторах туристы с ужасом считают дни до окончания своих туров, купленных, к слову, за достаточно крупные суммы.

В регионах Экономика Туризм Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Республика Коми Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Песков призвал к ответственности в плане вакцинации от коронавируса
Число жертв крушения военного самолета на Филиппинах выросло до 45
В Госдуме ответили на сравнение российской армии с "Запорожцем"
Врачи рассказали о "желудочном синдроме" при заражении индийским штаммом
В Крыму из-за сильных ливней разлились реки и сошел селевой поток
Как воспользоваться законом о бесплатном подводе газа к участку
Есть ли смысл переезжать в Москву ради работы