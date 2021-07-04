Туристов из Коми поместили в обсерватор на Кубе из-за COVID-19

Неудачной выдалась поездка на Кубу для 140 российских туристов. По прилету они сдали положительные тесты на коронавирус и сейчас оказались заперты в своих отелях.

Как рассказала на своей странице в Instagram одна из отдыхающих, ухтинка Татьяна Тюленева, изначально туристы сдавали тесты в Шереметьево, перед вылетом. И результаты были отрицательными. Кроме того, несколько месяцев назад туристка делала прививку от коронавируса.

После прилета у туристов взяли новые ПЦР-тесты и разместили в отелях. Через сутки выяснилось - у более чем 140 туристов результаты оказались положительными. Но изолировали всех.

Так, сама Татьяна сдала положительный тест, ее дочь - отрицательный. Но их заселили вместе.

Участникам тургруппы запрещено покидать свои номера уже третьи сутки.

После вмешательства российского консульства, кубинские врачи сделали туристам повторные тесты на коронавирус. Их результаты пока не готовы.

Между тем, оказавшиеся в гостиницах-обсерваторах туристы с ужасом считают дни до окончания своих туров, купленных, к слову, за достаточно крупные суммы.