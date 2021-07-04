В Петербург из Кипра спецбортом доставили 11-летнюю девочку

Самолет санавиации доставил из Кипра в Петербург 11-летнюю девочку, у которой во время отдыха произошло нарушение мозгового кровообращения. Родители пострадавшей обратились к врачам, те приняли решение транспортировать юную петербурженку в Россию.

Как сообщает пресс-служба администрации Петербурга в Пулково спецборт ждали врачи. На "скорой" пострадавшую девочку доставили в Педиатрический университет.

После обследования врачи разработают схему лечения, не исключено и хирургическое вмешательство.

В Смольном отмечают, что девочке будет оказана вся необходимая помощь в лечении и реабилитации.