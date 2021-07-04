Инцидент произошел в самом центре Калининграда на территории общего пользования. Лесопатологическая экспертиза установила: тополь был поражен гнилевыми заболеваниями, которые уменьшили его устойчивость.
Как стало известно "РГ", чиновники не смогли доказать, что они надлежащим образом ухаживали за насаждением. В течение года дерево никто не обследовал.
Центральный районный суд Калининграда, руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, взыскал в пользу автомобилистов расходы на ремонт транспортных средств, экспертизу и уплату госпошлины. И в том, и в другом случае муниципалитет пытался решение районного суда обжаловать. Но Калининградский областной суд также встал на сторону владельцев автомобилей. Вообще-то деревья падают на машины в Калининграде довольно часто. Но даже если МЧС объявляло штормовое предупреждение, автомобилисты могут взыскать ущерб.