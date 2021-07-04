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04.07.2021 19:18
Рубрика: Происшествия

Спросят не с тополя

Дерево упало на авто - ответят чиновники
Текст: Ульяна Вылегжанина (Калининград)
Российская газета - Федеральный выпуск № 145(8496)
Жители Калининграда взыскали с городской администрации более 400 тысяч рублей за тополь, повредивший сразу два автомобиля. Истцам удалось доказать, что чиновники не обследовали дерево и не ухаживали за ним. В результате тополь подгнил, ослаб и упал в абсолютно безветренную погоду.
Фото: Илья Питалев/РИА Новости Фото: Илья Питалев/РИА Новости
Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Инцидент произошел в самом центре Калининграда на территории общего пользования. Лесопатологическая экспертиза установила: тополь был поражен гнилевыми заболеваниями, которые уменьшили его устойчивость.

Как стало известно "РГ", чиновники не смогли доказать, что они надлежащим образом ухаживали за насаждением. В течение года дерево никто не обследовал.

Если упавшее дерево повредило машину, то ее собственник имеет право на компенсацию

Центральный районный суд Калининграда, руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, взыскал в пользу автомобилистов расходы на ремонт транспортных средств, экспертизу и уплату госпошлины. И в том, и в другом случае муниципалитет пытался решение районного суда обжаловать. Но Калининградский областной суд также встал на сторону владельцев автомобилей. Вообще-то деревья падают на машины в Калининграде довольно часто. Но даже если МЧС объявляло штормовое предупреждение, автомобилисты могут взыскать ущерб.

Как смола с деревьев воздействует на краску автомобилей
В регионах Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Калининградская область Калининград

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