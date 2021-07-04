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Рубрика: В мире

Аксенов: Мы будем рады принять президента Беларуси в Крыму

В Крыму будут рады принять президента Беларуси Александра Лукашенко. Об этом написал глава Республики Крым Сергей Аксенов на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Фото: Константин Завражин/ РГ
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Аксенов напомнил о словах пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о том, что Россия ждет президента Беларуси в Крыму, и отметил, что полностью поддерживает.

По его словам, Беларусь - наша самая близкая, братская страна, а представители белорусской общины полуострова вместе с крымчанами всех национальностей принимают активное участие в развитии Крыма.

Аксенов выразил уверенность, что на полуострове президент Александр Лукашенко "будет чувствовать себя как дома". Он также пригласил всех граждан Беларуси посетить Крым.

Ранее белорусский лидер заявлял о проработке возможности запуска прямых авиарейсов из Минска в Симферополь.

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