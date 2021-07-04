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04.07.2021 19:40
Рубрика: Экономика

Привет с Амазонки

На Дону отремонтируют ударно-транспортные вертолеты AН-2 Sabre
Текст: Николай Грищенко (Ростов-на-Дону)
Российская газета - Спецвыпуск № 145(8496)
Завод "Роствертол" намерен в 2,5 раза увеличить экспорт по линии военно-технического сотрудничества.
Ремонт некоторых агрегатов бразильской техники можно сделать только в России. Фото: Пресс-служба губернатора Ростовской области Ремонт некоторых агрегатов бразильской техники можно сделать только в России. Фото: Пресс-служба губернатора Ростовской области
Ремонт некоторых агрегатов бразильской техники можно сделать только в России. Фото: Пресс-служба губернатора Ростовской области

Одним из перспективных направлений для предприятия стало заключенное холдингом "Вертолеты России" с Бразилией соглашение на ремонт ударно-транспортных вертолетов AН-2 Sabre. Контракт, подписанный в конце прошлого года, сулит значительную экономическую выгоду как самому ростовскому заводу, где были изготовлены 12 ударно-транспортных вертолетов МИ-35М, получивших в латиноамериканской стране местное обозначение, так и производителям комплектующих.

Фото: Владимир Аносов/ РГ
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Ремонтироваться вертолеты будут на базе сервисного центра бразильской компании Industria de Aviacao e Servisos, куда поставляются российские комплектующие и ремонтно-групповые комплекты. Однако ремонт части агрегатов возможно произвести лишь в России, и потому донские вертолетостроители займутся индивидуальным продлением межремонтного ресурса для МИ-35М.

Для реализации проекта требуется решить ряд технических вопросов. Например IAS должно подготовить согласованный с ВВС Бразилии перечень агрегатов для замены или ремонта в России. "Без этих документов мы не можем приступить к производству и укомплектованию имущества и агрегатов, необходимых для капитального ремонта", - отметил гендиректор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский.

По мнению экспертов, 2021 год с учетом постепенного восстановления мировой экономики может принести российским предприятиям вертолетостроения и другие зарубежные контракты. Тем более что русские вертолеты давно зарекомендовали себя с лучшей стороны и продолжают получать высокие оценки, в том числе со стороны иностранных пилотов. К примеру, командир 8-й эскадрильи (авиационной группы) Второй воздушной армии ВВС Бразилии майор авиации Ромуло Амарал отметил высокую надежность российских МИ-35М и их готовность к выполнению задач даже в сложных климатических условиях.

"Адаптация российских вертолетов к условиям Амазонии проведена успешно, несмотря на климатические отличия Бразилии и страны разработки, она была минимальной. Вертолет показал себя по-настоящему надежным и заслуживающим доверия, а это важнейшие характеристики летательного аппарата, созданного для боевых действий. Амазонский регион позволяет винтокрылой машине максимально проявить свою универсальность благодаря тому, что ей не требуется подготовленной ВПП, она может садиться на любую твердую поверхность, в удаленных районах, при минимуме наземной инфраструктуры и независимо от метеоусловий, обеспечивая постоянное боевое прикрытие", - заявил майор.

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