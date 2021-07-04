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04.07.2021 12:52
Рубрика: Общество

Пункт вакцинации от COVID-19 запустили по ж/д в Астраханской области

Текст: Наталья Коротченко (Астрахань)

В Астраханской области по железной дороге запустили передвижной пункт вакцинации от коронавируса, - сообщает пресс-служба губернатора региона.

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Он состоит из локомотива и спецвагона с фельдшером и медсестрой на борту, в вагоне есть всё необходимое для хранения медикаментов, проведения первичного осмотра и непосредственно вакцинации.

Прививочный вагон будет следовать по путям до 7 июля с остановками на станциях: Аксарайская-2, Харабалинская, Верхний Баскунчак, Палласовка, Ахтуба и Капустин Яр. Как сообщили железнодорожные медики, все желающие могут сделать здесь прививку вакциной Спутник V.

По данным оперштаба, к 4 июля в регионе вакцинировано в 188,9 тысяч. человек (около 18,89 процентов общего населения).

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Юг России ЮФО Астраханская область Вакцинация от коронавируса

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