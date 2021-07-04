Россияне ищут альтернативу отдыху в Краснодарском крае

На фоне ужесточения ограничений для туристов спрос на авиабилеты в Краснодарский край снизился, уступив другим направлениям. Об этом сообщили аналитики сервиса для путешественников OneTwoTrip.

Как говорится в исследовании, во второй половине июня спрос на авиабилеты на курорты Краснодарского края существенно снизился. Билеты в Анапу стали искать на 20% реже, спрос на Геленджик снизился на 30%.

При этом вырос интерес к другим регионам - перелеты в Нальчик стали искать на 30% чаще, популярность Москвы, Архангельска и Самары выросла на 20%. На 15% чаще россияне стали искать рейсы в Екатеринбург, Новосибирск и Уфу, интерес к Казани и Минводам вырос на 10%.

Заграничные направления тоже набирают популярность. Как передает RT со ссылкой на исследование, билеты в болгарскую Варну стали искать на 50% чаще, на 10% вырос спрос на перелеты в Ереван.