В Крыму из-за сильных ливней разлились реки и сошел селевой поток

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04.07.2021 14:39
Рубрика: Происшествия

В Крыму из-за сильных ливней снова разлились реки и сошел сель

Текст: Юлия Крымова (Севастополь)

В результате сильных ливней, выпавших в Крыму в воскресенье, произошел разлив рек, затопление дорог и частных домов на территории Севастополя и Бахчисарайского района.

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Вышла из берегов река Бага в селе Новобобровка в Байдарской долины, сообщила пресс-служба правительства Севастополя. Затоплена дорога между селами Родниковое и Передовое, движение по ней закрыто. На месте работают сотрудники Севавтодора.

- По последним данным, уровень воды в Баге снизился, река вошла в русло. Эвакуация людей не требуется, - сообщили в пресс-службе.

По словам главы Севприроднадзора Юлии Гавриловой, в селах Байдарской долины произошло подтопление ливневыми водами, которые сошли с горных массивов. Городские службы и МЧС расчищают дренажные системы дорог, ликвидируют заторы на реках, чтобы паводок прошел быстрее.

В городе создан оперативный штаб для устранения последствий непогоды, коммунальные службы и дорожники дежурят на опасных участках, где возможны подтопления. В штабе сообщили, что из-за непогоды на дорогах возможны пробки, на трассах могут сойти селевые потоки, поэтому жителей Севастополя и туристов попросили не выезжать сегодня на личных авто без крайней необходимости.

Фото: Пресс-служба правительства РК
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Произошли подтопления жилых домов в селах Соколиное и Куйбышево Бахчисарайского района, передает пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Крым. Для устранения последствий на место направлены оперативные группы спасателей.

- В Соколином сошел селевой поток. По предварительным данным, подтоплено одно частное домовладение. На место направлена группа пожарно-спасательного гарнизона из Бахчисарая, а также аэромобильная группировка в составе 16 человек и трех единиц техники, - рассказали в ГУ МЧС.

Кроме этого, затоплены подвалы двух многоквартирных домов в Красногвардейском районе. Воду откачивают при помощи помп.

На 4 и 5 июля в Крыму объявлено штормовое предупреждение, ожидаются сильные ливни с выпадением 30-50 миллиметров осадков. Возможен сход селевых потоков.

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