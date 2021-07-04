В Крыму при наводнении женщина пропала без вести

Во время наводнения в поселке Куйбышево Бахчисарайского района Крыма женщина пропала без вести. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе министерства чрезвычайных ситуаций республики.

- Была информация от службы ЕДДС, что одна женщина погибла, но это пока не подтверждается, она считается пропавшей без вести. Спасатели продолжают ее поиски, - рассказали в пресс-службе министерства.

Еще она пострадавшая находится в больнице, ее жизни ничто не угрожает.

По информации ГУ МЧС России по Республике Крым, в Бахчисарайском районе в результате разлива рек Коккозки и Бельбека в зоне подтопления оказалось более 50 домов. Эвакуированы 64 человека, в том числе 21 ребенок. Подготовлено 12 пунктов временного размещения пострадавших.

- Ситуация стабилизировалась, - рассказали "РГ" в пресс-службе ведомства. - Группировка МЧС усилена личным составом Донского спасательного центра, аэромобильной группировкой. Проводится расчистка русел рек, придомовых территорий, откачка воды. Происходит эвакуация жителей, которые готовы покинуть свои дома.

По сведениям республиканского МЧС, сегодня с 10 до 17 часов в Бахчисарайском районе выпало 113 миллиметров осадков. Уровень воды в реке Бельбек повысился на 2,4 метра. Вода затопила территорию сел Куйбышево, Соколиное, Богатырь, а также Соколинский психоневрологический интернат.

Уточняется, что при эвакуации во временном пункте в Куйбышевской школе был размещен один человек, остальные остались у родственников.

Ливни также прошли в Феодосии, Красногвардейском, Симферопольском, Раздольненском районах, в Ялте и Алуште. Там выпало от 15 до 40 миллиметров осадков. На Ай-Петри метеорологи зафиксировали выпадение 50 миллиметров осадков. Подтопления жилых домов также произошли в поселке Красногвардейское и селе Петровка.

Стихия повредила электросети в четырех селах Бахчисарайского района и других частях полуострова. По данным "Крымэнерго", без электроэнергии в Крыму остались около 10 тысяч абонентов, работают аварийные бригады.

В ликвидации последствий участвуют более 200 человек.