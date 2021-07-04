В России открыли двенадцать университетов для студентов из Беларуси

Сочи: отправят на учебу в санатории

Среди двенадцати "летних университетов" обучать белорусских студентов будет и Сочинский государственный университет (СГУ). Сюда приехали 25 студентов второго и третьего курса, которые изучают направления "Туризм и индустрия туризма" и "Международный туризм" в Гродненском государственном университете имени Янки Купалы.

В Сочи участники пройдут обучение по отраслевой программам "Проектирование туристского обслуживания с применением инновационных технологий" и "Основы социального проектирования", рассказала корреспонденту "РГ" проректор по учебной работе и качеству образовательной деятельности СГУ Виктория Ердакова.

"Это масштабный проект, который проводится впервые, - отметила его куратор - Теоретическую часть будут дистанционно давать преподаватели Псковского государственного университета, а практическая пройдет на базе санатория "Заполярье", отелей "Лазурная", "Камелия", а также на курортах Мацеста и Красная Поляна".

В образовательной программе будут задействованы преподаватели, наставники и топ-спикеры. "Наша цель - привлечь белорусских студентов на обучение в магистратуру университета и впоследствии на работу в сочинские отели", - пояснила Виктория Ердакова.

Кроме занятий студентов из Беларуси ждут экскурсии, фестивали и квесты.

Казань: полное погружение

Площадкой "Летнего университета" в Казани стал авиационный вуз - Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева (КНИТУ-КАИ). Он примет 50 белорусских студентов.

Для них подготовили два интенсивных курса по направлениям "Информационные системы и технологии, программирование" и "Маркетинг".

Программа первого построена вокруг применения промышленных роботов. Студенты также будут изучать компьютерное зрение и кибербезопасность. Всего за две недели участники познакомятся с реальными кейсами автоматизации производства.

На втором направлении учащиеся создадут собственный проект "под ключ". Летняя школа "Из IT-идеи в бизнес-проект" посвящена разработке современных информационных технологий, а также развитию предпринимательских компетенций.

Программа школы предусматривает полное погружение в проект ежедневно с понедельника по субботу с 10:00 до 20:00, рассказала корреспонденту "РГ" пресс-секретарь КНИТУ-КАИ Наиля Бадыкшанов. Помимо отраслевых дополнительных образовательных программ участники пройдут семь образовательных интенсивов по soft skills, ориентированных на компетенции будущего. А также Школу социального проектирования и конкурс проектов. Для участников проекта "Летний университет" разработана насыщенная ежедневная культурно-досуговая программа.

Псков: куратор проекта

Координатором проекта "Летний университет" стал Псковский государственный университет, который примет 150 ребят из Беларуси. Это будущие филологи, журналисты, специалисты по истории и регионоведению.

Образовательные программы очень насыщенные. Студенты под руководством именитых профессоров и ведущих экспертов будут развивать навыки эффективной коммуникации и медийной грамотности, изучат особенности организации этнокультурного взаимодействия в молодежной среде, получат компетенции soft skills. Кроме того, будут обсуждать вопросы сохранения историко-культурного наследия России и соседних стран.

Все участники пройдут обучение по социальному проектированию. Итогом станут проекты, которые ребята, вернувшись в Беларусь, реализуют в своих вузах и городах.

Жить студенты будут на спортивно-туристической базе отдыха на окраине Пскова, неподалеку от аэропорта "Кресты". Для молодых людей подготовили не только образовательную, но и насыщенную спортивную, досуговую и культурную программу. Это и экскурсия по главной крепости Псковщины - Псковскому кремлю, и прогулка по реке Великой, и мастер-классы по керамике и каллиграфии, и соревнования по волейболу.

"Мы познакомим студентов из Беларуси, которые будут жить и обучаться в Пскове, со всеми главными историческими памятниками Псковской земли, - отмечает ректор ПсковГУ Наталья Ильина. - Мы хотим, чтобы ребята увидели не только образовательное пространство, не только кампус университета, но и культурно-историческое богатство нашего региона".

Псковичей и жителей других городов, вовлеченных в проект, Наталья Ильина успокоила: "Летний университет" реализуется при тотальном соблюдении существующих санитарно-эпидемиологических правил. Все белорусские студенты приедут в российские регионы с отрицательными тестами ПЦР. Кроме того, на территории каждого региона ребята еще раз пройдут тестирование на коронавирус".