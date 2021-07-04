В Сочи во время урагана упавшее дерево убило человека

Сильный ветер и дождь в Сочи привели к падению нескольких деревьев вечером 4 июля. Одно из них насмерть придавило прохожего, сообщили РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах Краснодарского края.

- В результате прохождения грозы (ветер порывами до 22 метров в секунду) произошло падение 10 деревьев, пострадали три человека, из них один погиб, информация уточняется, - говорится в сообщении.

Всего упали около 10 деревьев в черте города, как удалось выяснить "РГ", еще несколько человек из-за этого пострадали. На территории Сочи утром 4 июля было объявлено штормовое предупреждение, порывы ветра здесь достигают 22 метров в секунду. Также, как сообщили в администрации города, возможно повышение уровня воды в реках, формирование смерчей над акваторией Черного моря, а в горной местности сход селей.