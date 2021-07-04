Врач назвал условия, при которых полезно ходить босиком

Ходить босиком может быть полезно, но при выполнении некоторых условий.

Как рассказал радио Sputnik врач общей практики Владимир Хорошев, при такой ходьбе массируются биологически активные точки на поверхности стопы.

"А их великое множество. То есть на стопу буквально проецируются все наши органы и системы: тут и печень, и поджелудочная железа, и головной мозг", - отмечает эксперт.

По словам специалиста, полезно ходить босиком по песку и по траве. Но особенно полезной поверхностью он считает округлую гальку, поскольку на ней происходит еще и тренировка суставов.

"Неполезной" Владимир Хорошев называет передвижение босиком там, где есть опасность пораниться. Также он не рекомендует асфальт и бетон. По словам эксперта, лучше ходить босиком не более двух-трех часов. По всем вопросам, связанным со здоровьем, необходимо обратиться за консультацией к специалисту.