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Перед стартом "Иннопрома" анонсировали лекарство от коронавируса

Накануне открытия международной промышленной выставки "Иннопром-2021" с ее павильонами познакомились губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и представители СМИ. В числе прочего им показали новый отечественный препарат для лечения COVID-19, проект квартала небоскребов в уральской столице, винтокрылые машины итальянской компании.

Фото: Олеся Курпяева/ РГ
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Лекарство - иммуноглобулиновый раствор для капельниц с ударной дозой антител, выделенных из крови доноров и уничтожающих вирус - разработал российский фармацевтический холдинг. Проект строительства группы высотных домов в 37-49 этажей будет, по планам инвесторов, реализован в течение десяти лет, начиная с 2021-го. Ну а вертолеты последних моделей из Италии (это европейское государство в этом году стало страной-партнером крупнейшей индустриально-инновационной выставки РФ), очень даже вероятно, скоро начнут собирать на территории России. Глава региона сказал, что возможности промышленного сотрудничества будут внимательно изучены. В свою очередь посол республики в РФ Паскуале Терраччано заявил, что Италия намерена увеличивать производственные инвестиции в российскую экономику.

"Иннопром-2021" пройдет с 5 по 8 июля.

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