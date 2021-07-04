Мишустин: COVID стал катализатором цифровизации промышленности

Пандемия коронавируса стала серьезным вызовом для производственного сектора, но одновременно - подтолкнула процесс цифровизации многих сфер жизни, отметил премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече с представителями российского и иностранного бизнеса в Екатеринбурге.

Беседа состоялась накануне открытия промышленной выставки "Иннопром". В прошлом году, напомнил глава правительства, мероприятие пришлось отменить из-за пандемии. "Распространение коронавируса в целом создало риски для глобальной макроэкономической стабильности, внесло дисбаланс в производственный сектор, мировую торговлю, но вместе с тем - дало ускорение процессам цифровизации, если хотите - стало своего рода катализатором для большого количества изменений, которые копились многие годы в индустрии промышленности", - считает Михаил Мишустин.

Он добавил, что те отрасли, которые смогли поймать эту волну - торговля, сфера услуг, банковский сектор - получили конкурентные преимущества.

Глава кабмина также подчеркнул, что российская экономика открыта для сотрудничества с зарубежными партнерами в сфере цифровизации и внедрения новых технологий.