Мишустин: COVID стал катализатором цифровизации промышленности

Беседа состоялась накануне открытия промышленной выставки "Иннопром". В прошлом году, напомнил глава правительства, мероприятие пришлось отменить из-за пандемии. "Распространение коронавируса в целом создало риски для глобальной макроэкономической стабильности, внесло дисбаланс в производственный сектор, мировую торговлю, но вместе с тем - дало ускорение процессам цифровизации, если хотите - стало своего рода катализатором для большого количества изменений, которые копились многие годы в индустрии промышленности", - считает Михаил Мишустин.
Он добавил, что те отрасли, которые смогли поймать эту волну - торговля, сфера услуг, банковский сектор - получили конкурентные преимущества.
Глава кабмина также подчеркнул, что российская экономика открыта для сотрудничества с зарубежными партнерами в сфере цифровизации и внедрения новых технологий.
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