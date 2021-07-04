Мишустин: Есть предложения повысить ставку экосбора для ряда товаров

Премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал о предложениях повысить ставку экологического сбора для трудноперерабатываемых товаров и упаковок.

В ходе беседы с представителями российского и иностранного бизнеса в Екатеринбурге он напомнил, что президентом РФ поставлена задача к 2030 году в два раза снизить объем захоронений отходов. Для этого, считает глава кабина, нужно "очень внимательно посмотреть на действующее законодательство".

По словам Мишустина, есть предложения закрепить в нормативных актах количественные требования по использованию вторичного сырья при производстве товаров и упаковки и "дифференцировать ставки экологического сбора в зависимости от экологичности товаров, предусмотреть повышенный коэффициент можно для трудноперерабатываемых и, соответственно, вообще неперерабатываемых товаров и упаковок". "Об этом все говорят", - подчеркнул премьер-министр.