Мишустин: РФ удвоит зеленую генерацию на локализованном оборудовании

Российские власти планируют к 2024 году существенно увеличить объем зеленой генерации на локализованном оборудовании, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с представителями российского и иностранного бизнеса в Екатеринбурге.
Он напомнил, что в России с использованием локализованного оборудования "построено уже порядка 2,5 гигаватта зеленой генерации". "В ближайшие три года этот показатель мы собираемся увеличить более чем в два раза - до 5,4 гигаватт уже к 2024 году", - сказал глава кабмина.
Мишустин уточнил, что уровень локализации должен будет составлять не менее 65% для ветровой генерации и не менее 70% - для солнечной. В этом году запущена новая программа по поддержке зеленой генерации, которая в перспективе позволит увеличить установленную мощность экологичных электростанций еще почти на 7 гигаватт, добавил премьер.
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