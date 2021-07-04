Мишустин: РФ удвоит зеленую генерацию на локализованном оборудовании

Российские власти планируют к 2024 году существенно увеличить объем зеленой генерации на локализованном оборудовании, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с представителями российского и иностранного бизнеса в Екатеринбурге.

Он напомнил, что в России с использованием локализованного оборудования "построено уже порядка 2,5 гигаватта зеленой генерации". "В ближайшие три года этот показатель мы собираемся увеличить более чем в два раза - до 5,4 гигаватт уже к 2024 году", - сказал глава кабмина.

Мишустин уточнил, что уровень локализации должен будет составлять не менее 65% для ветровой генерации и не менее 70% - для солнечной. В этом году запущена новая программа по поддержке зеленой генерации, которая в перспективе позволит увеличить установленную мощность экологичных электростанций еще почти на 7 гигаватт, добавил премьер.