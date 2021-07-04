Мишустин: Российские города нуждаются в экологичном транспорте

Во многих городах России транспортная инфраструктура и подвижной состав нуждаются в кардинальном обновлении, до конца августа правительство определится с подходами к финансирования соответствующих программ. Об этом заявил в воскресенье премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с представителями российского и иностранного бизнеса в Екатеринбурге.

"Без сомнения нужно делать уже это обновление, то есть должны быть новые электробусы, трамваи, автобусы, экологичные, адекватные самым последним технологиям, которые на сегодняшний день активно используются в РФ", - сказал он. По словам главы кабмина, сейчас идет процесс обсуждения "всей модели финансирования". "Мы должны в течение месяца завершить весь подход с точки зрения социально-экономических инициатив, которые будем планировать на трехлетку, - продолжил премьер. - У нас в принципе планируется окончательная схема реализации всех мероприятий по этому направлению до конца августа".

Михаил Мишустин добавил, что интерес к закупке электротранспорта проявляет не только Москва. По проекту "Безопасные и качественные дороги" в прошлом году было поставлено более 650 автобусов, троллейбусов и трамваев в 14 крупных городов. "Для этого созданы специальные механизмы, такие, например, как лизинг техники. Кроме того, в самих субъектах действуют программы серьезного обновления. Поэтому я очень надеюсь, что мы серьезно, сбалансированно подойдем к тому, чтобы новый технологичный электротранспорт был на улицах наших городов", - заключил он.