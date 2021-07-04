Мишустин: Снижение выбросов - стимул для перестройки экономики

Решение ряда стран о низкоуглеродном развитии стимулирует развитие новых технологий в экономике, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече с представителями российского и иностранного бизнеса в Екатеринбурге.
"Сегодня более 60 стран приняли решение о низкоуглеродном развитии", - сказал он. - Снижение выбросов - это серьезный стимул к перестройке экономики в целом, к развитию новых технологий в промышленности, энергетике и транспортной отрасли. Это потребует сквозной трансформации всей экономики", - подчеркнул глава кабмина.
Беседа состоялась на площадке выставочного центра "Екатеринбург-Экспо", где завтра начнет свою работу промышленная выставка "Иннопром-2021"
В Екатеринбурге перед стартом "Иннопрома" анонсировали лекарство от COVID-19
В Екатеринбурге накануне открытия международной промышленной выставки "Иннопром-2021" представили новый отечественный препарат для лечения COVID-19. Это лекарство - иммуноглобулиновый раствор для капельниц с ударной дозой антител, выделенных из крови доноров и уничтожающих вирус
Мишустин: COVID стал катализатором цифровизации промышленности
Пандемия коронавируса стала серьезным вызовом для производственного сектора, но одновременно - подтолкнула процесс цифровизации многих сфер жизни, отметил Михаил Мишустин на встрече с представителями российского и иностранного бизнеса в Екатеринбурге
Италия наполнит Екатеринбург выставками и концертами
По случаю проведения в Екатеринбурге XI международной выставки промышленности и инноваций "Иннопром-2021" в городе пройдет неделя итальянской культуры. Итальянская сторона решила удивить жителей города, в котором пройдет "Иннопром"
С чем Италия поедет на "Иннопром-2021"
Посольство Италии в Москве представило программу, с которой республика примет участие в XI международной выставке промышленности и инноваций "Иннопром-2021" в статусе страны-партнера. Как рассказал глава дипмиссии Паскуале Терраччано, подобное происходит впервые
"Иннопром" укрепит позиции российского бизнеса на мировом рынке
"Иннопром" укрепит позиции российского бизнеса на мировом рынке