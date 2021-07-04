Международная промышленная выставка
Власть
04.07.2021 16:39
Текст: Галина Мисливская (Екатеринбург)

Мишустин: Снижение выбросов - стимул для перестройки экономики

Решение ряда стран о низкоуглеродном развитии стимулирует развитие новых технологий в экономике, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече с представителями российского и иностранного бизнеса в Екатеринбурге.

Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости
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"Сегодня более 60 стран приняли решение о низкоуглеродном развитии", - сказал он. - Снижение выбросов - это серьезный стимул к перестройке экономики в целом, к развитию новых технологий в промышленности, энергетике и транспортной отрасли. Это потребует сквозной трансформации всей экономики", - подчеркнул глава кабмина.

Беседа состоялась на площадке выставочного центра "Екатеринбург-Экспо", где завтра начнет свою работу промышленная выставка "Иннопром-2021"