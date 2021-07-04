Мишустин: Снижение выбросов - стимул для перестройки экономики

Решение ряда стран о низкоуглеродном развитии стимулирует развитие новых технологий в экономике, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече с представителями российского и иностранного бизнеса в Екатеринбурге.

"Сегодня более 60 стран приняли решение о низкоуглеродном развитии", - сказал он. - Снижение выбросов - это серьезный стимул к перестройке экономики в целом, к развитию новых технологий в промышленности, энергетике и транспортной отрасли. Это потребует сквозной трансформации всей экономики", - подчеркнул глава кабмина.

Беседа состоялась на площадке выставочного центра "Екатеринбург-Экспо", где завтра начнет свою работу промышленная выставка "Иннопром-2021"