В Тюмени к поиску бесследно пропавшей девочки подключилась "Лиза Алерт"

В Тюмени продолжаются поиски девятилетней девочки. На помощь волонтерам местного поискового отряда "Белая сова" пришли активисты из соседних регионов, а совсем недавно из Москвы прилетела группа "Лиза Алерт".

Ребенок вместе с отцом живет в многоквартирном доме на улице Судостроителей в отдаленном старом микрорайоне города - Лесобаза. Кроме нее мужчина воспитывает еще троих детей. Утром 30 июня после завтрака девочка ушла прогуляться, встретиться с подружками. В числе прочего, по словам отца, она хотела скачать на телефон игру и видеоролики в соседнем пансионате, в котором на лестничной площадке есть возможность бесплатно подключиться к интернету. Хватились девочки уже на исходе дня, когда выяснилось, что ее нигде нет и никто ее не видел. Заявление в полицию поступило ночью. И со следующего утра начались активные поиски с расклейкой по всему городу сотен листовок с описанием и фото пропавшей.

К полудню воскресенья тщательно обследованы сотни жилых и производственных территорий, заброшенных промплощадок и домов, пустырей, участки реки, протекающей рядом с Лесобазой, протоки и искусственные водоемы. Добровольцы и полицейские опросили многих жителей микрорайона. Правоохранителями допрошены отец (он также прошел исследование на полиграфе), старшая 18-летняя сестра, их мать, живущая отдельно от детей. Ребенка также не зафиксировала ни одна из уличных видеокамер. Ни одно предположение от горожан, сообщавших, что, вероятно, они мельком видели девочку, не подтвердилось.

По словам отца, дочь прежде никогда не уходила надолго из дома, конфликтной ситуации в тот день и накануне не было.

Все, кто обладает какой-либо информацией, могут позвонить в полицию, волонтерам на номер 8-800-700-542, оперативному дежурному следственного управления СКР по Тюменской области на номер 8-904-491-43-25.