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04.07.2021 10:45
Рубрика: Происшествия

На Урале в ДТП погибла девочка, придавленная телом отца-водителя

Текст: Анатолий Меньшиков

Трагически закончилась для жителя Екатеринбурга автомобильная загородная прогулка с 7-летним сыном и 5-летней дочкой, сидевшей на коленях водителя: она погибла при столкновении машины с деревом, будучи придавлена к рулю телом отца, а мальчик тяжело травмирован.

Фото: Пресс-служба СУ СКР по РБ
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ДТП случилось на дороге, ведущей к озеру Глухому в окрестностях Первоуральска. Полицейские, прибывшие на место аварии, потребовали у виновника аварии пройти освидетельствование на наличие алкоголя в организме - были внешние признаки опьянения. Но 37-летний мужчина отказался. Выяснилось, что он вообще не имел права садиться за руль, поскольку ранее его лишили права управления транспортным средством, и срок административного наказания еще не прошел.

Сам водитель, по свидетельству сотрудников ГИБДД, практически не пострадал. Он задержан, его ожидает, вероятнее всего, административный арест. Пока возбуждены, уточняют в региональном управлении ГИБДД, два дела по нарушениям статей КоАП - за отказ от прохождения медосвидетельствования и за нарушение правил перевозки детей. Кстати добавить, мальчик не был пристегнут ремнем безопасности.

В регионах Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область

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