До 8 июля на территории МВЦ "Екатеринбург-ЭКСПО" продлится международная промышленная выставка ИННОПРОМ.

В этом году выставка проводится уже в 11-й раз. ИННОПРОМ - это главная индустриальная, торговая и экспортная площадка в России. Выступая одним из ключевых полигонов Минпромторга России, выставка служит площадкой, где закладываются основы промышленной политики. Нынешняя экспозиция занимает площадь 40 тысяч квадратных метров.

В деловой программе запланировано более 150 мероприятий, которые будут посвящены производительности труда, цифровому производству, образовательным решениям для промышленности, технологиям для городов и другим темам. В главной стратегической сессии "Гибкое производство: максимальная адаптация" примут участие руководители правительства РФ и крупнейших компаний. В рамках сессии состоится вручение Национальной промышленной премии РФ "Индустрия".

К участию в деловой программе приглашен премьер-министр России Михаил Мишустин, а спикерами ИННОПРОМа станут руководители министерств и ведомств, общественных, научных и бизнес-объединений, и др. Главные треки деловой программы ИННОПРОМ: "Цифровое производство", "Инновации для промышленности", "Финансово-промышленный форум", "Технологии для городов".

В ИННОПРОМе примут участие Германия, Великобритания, Венгрия, Бельгия, Испания, Япония, Индия, Канада, Таиланд, ЮАР, Словения, Сербия, Польша, Чехия, Казахстан, Узбекистан, Азербайджан, Армения, Беларусь и другие. У страны-партнера Италии планируется самая крупная национальная экспозиция площадью три тысячи квадратных метров.

В посольстве Италии в Москве сообщили, что итальянский бизнес будет представлен такими направлениями, как энергетика, охрана окружающей среды, инжиниринг, аэрокосмическая промышленность, технологии, транспортное машиностроение, литейная промышленность, металлообработка, стартапы.

В деловой программе запланировано более 150 мероприятий, посвященных производительности труда, цифровому производству, технологиям для городов

Чрезвычайный и Полномочный Посол Итальянской Республики в России Паскуале Терраччано рассказал, что в рамках ИННОПРОМа делегация готовится провести в уральской столице неделю итальянской культуры, центральным событием которой станет концерт в Свердловской филармонии с участием дирижера Фабио Мастранджело и итальянских певцов.

Также в культурной программе намечены серия кинопоказов и выставка, посвященная Леонардо да Винчи.

Среди участников ИННОПРОМа значатся такие предприятия, как ЕВРАЗ, КАМАЗ, Fanuc, Kuka, Okuma, Omron, "Алмаз-Антей", "Россети", "Ростех", Группа "Синара" и ТМК, УГМК. А Российский экспортный центр предоставляет возможность отечественным экспортерам провести целевые переговоры с зарубежными участниками выставки в офлайн-формате на организованной площадке биржи деловых контактов РЭЦ, расположенной в павильоне N2.

Тем временем

Параллельно с ИННОПРОМом пройдет 53-й Международный симпозиум по робототехнике (53rd International symposium on robotics), самое авторитетное событие в области промышленной и сервисной робототехники. Мероприятие проводится с 1970 года Международной федерацией робототехники (IFR) - лидирующей мировой ассоциацией в этой области. В рамках симпозиума пройдут сессии, посвященные глобальным трендам развития робототехники, практические сессии по ускорению роботизации российской промышленности, футурологические семинары по роботизации всех аспектов нашей жизни.