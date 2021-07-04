Новости

Туристов из Коми поместили в обсерватор на Кубе из-за COVID-19 19:45
Moet Hennessy напишет на этикетках "игристое вино" по закону РФ 19:32
Спасатели нашли выживших после сильного оползня в Японии 18:39
Мишустин: Есть предложения повысить ставку экосбора для ряда товаров 17:50
В крупнейших городах России начало дешеветь жилье 17:17
В Петербург из Кипра спецбортом доставили 11-летнюю девочку 17:12
Мишустин: РФ удвоит зеленую генерацию на локализованном оборудовании 17:07
Число жертв крушения военного самолета на Филиппинах выросло до 45 17:04
Мишустин: Экономика РФ остается открытой для иностранных партнеров 16:42
В Екатеринбурге перед стартом "Иннопрома" анонсировали лекарство от COVID-19 16:42
Мишустин: Снижение выбросов - стимул для перестройки экономики 16:39
Россияне ищут альтернативу отдыху в Краснодарском крае 16:34
В Москве простились с Николаем Сличенко 16:22
Тимофей Баженов: Все парки Москвы объединят сетью велодорожек 16:13
Дмитрий Мезенцев: Нельзя позволять, чтобы наших ветеранов оскорбляли и обижали 16:03
Эксперты объяснили, зачем россияне берут по две ипотеки 15:21
Смолов отреагировал на слова Черчесова о невызове в сборную 15:02
Песков призвал к ответственности в плане вакцинации от коронавируса 14:48
Песков рассказал о препятствиях для встречи Путина и Зеленского 14:44
Гризманна и Дембеле обвиняют в расизме из-за скандального видео 14:38
Песков назвал зачинщиков провокации с британским эсминцем 14:10
Минск: Праздничным фейерверком завершились торжества Дня Независимости 13:33
В Москву возвращается жара 13:27
В Испании перестали обменивать песеты на евро 13:16
В крушении военного самолета на Филиппинах погибли 29 человек 13:13
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Отдых в Крыму : Впечатления из жизни отдыхающих
Отдых в Крыму : Впечатления из жизни отдыхающих
Какие законы вступают в силу в июле
Какие законы вступают в силу в июле
Член-корреспондент РАН Валентин Фадеев: Ученые ищут секрет "умного" инсулина
Член-корреспондент РАН Валентин Фадеев: Ученые ищут секрет "умного" инсулина
04.07.2021 19:27
Рубрика: Экономика

Полигон креативных решений

Сегодня в Екатеринбурге открывается выставка ИННОПРОМ
Текст: Михаил Нестеров
Российская газета - Спецвыпуск № 145(8496)
До 8 июля на территории МВЦ "Екатеринбург-ЭКСПО" продлится международная промышленная выставка ИННОПРОМ.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В этом году выставка проводится уже в 11-й раз. ИННОПРОМ - это главная индустриальная, торговая и экспортная площадка в России. Выступая одним из ключевых полигонов Минпромторга России, выставка служит площадкой, где закладываются основы промышленной политики. Нынешняя экспозиция занимает площадь 40 тысяч квадратных метров.

Фото: Павел Лисицын/РИА Новости
"Иннопром" укрепит позиции российского бизнеса на мировом рынке

В деловой программе запланировано более 150 мероприятий, которые будут посвящены производительности труда, цифровому производству, образовательным решениям для промышленности, технологиям для городов и другим темам. В главной стратегической сессии "Гибкое производство: максимальная адаптация" примут участие руководители правительства РФ и крупнейших компаний. В рамках сессии состоится вручение Национальной промышленной премии РФ "Индустрия".

К участию в деловой программе приглашен премьер-министр России Михаил Мишустин, а спикерами ИННОПРОМа станут руководители министерств и ведомств, общественных, научных и бизнес-объединений, и др. Главные треки деловой программы ИННОПРОМ: "Цифровое производство", "Инновации для промышленности", "Финансово-промышленный форум", "Технологии для городов".

В ИННОПРОМе примут участие Германия, Великобритания, Венгрия, Бельгия, Испания, Япония, Индия, Канада, Таиланд, ЮАР, Словения, Сербия, Польша, Чехия, Казахстан, Узбекистан, Азербайджан, Армения, Беларусь и другие. У страны-партнера Италии планируется самая крупная национальная экспозиция площадью три тысячи квадратных метров.

В посольстве Италии в Москве сообщили, что итальянский бизнес будет представлен такими направлениями, как энергетика, охрана окружающей среды, инжиниринг, аэрокосмическая промышленность, технологии, транспортное машиностроение, литейная промышленность, металлообработка, стартапы.

В деловой программе запланировано более 150 мероприятий, посвященных производительности труда, цифровому производству, технологиям для городов

Чрезвычайный и Полномочный Посол Итальянской Республики в России Паскуале Терраччано рассказал, что в рамках ИННОПРОМа делегация готовится провести в уральской столице неделю итальянской культуры, центральным событием которой станет концерт в Свердловской филармонии с участием дирижера Фабио Мастранджело и итальянских певцов.

Будущее промышленности на ИННОПРОМ-2021

Также в культурной программе намечены серия кинопоказов и выставка, посвященная Леонардо да Винчи.

Среди участников ИННОПРОМа значатся такие предприятия, как ЕВРАЗ, КАМАЗ, Fanuc, Kuka, Okuma, Omron, "Алмаз-Антей", "Россети", "Ростех", Группа "Синара" и ТМК, УГМК. А Российский экспортный центр предоставляет возможность отечественным экспортерам провести целевые переговоры с зарубежными участниками выставки в офлайн-формате на организованной площадке биржи деловых контактов РЭЦ, расположенной в павильоне N2.

Тем временем

Параллельно с ИННОПРОМом пройдет 53-й Международный симпозиум по робототехнике (53rd International symposium on robotics), самое авторитетное событие в области промышленной и сервисной робототехники. Мероприятие проводится с 1970 года Международной федерацией робототехники (IFR) - лидирующей мировой ассоциацией в этой области. В рамках симпозиума пройдут сессии, посвященные глобальным трендам развития робототехники, практические сессии по ускорению роботизации российской промышленности, футурологические семинары по роботизации всех аспектов нашей жизни.

В регионах Экономика Отрасли Промышленность Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Екатеринбург

Главное сегодня

Песков призвал к ответственности в плане вакцинации от коронавируса
Число жертв крушения военного самолета на Филиппинах выросло до 45
В Госдуме ответили на сравнение российской армии с "Запорожцем"
Врачи рассказали о "желудочном синдроме" при заражении индийским штаммом
В Крыму из-за сильных ливней разлились реки и сошел селевой поток
Как воспользоваться законом о бесплатном подводе газа к участку
Есть ли смысл переезжать в Москву ради работы