В Екатеринбурге открывается выставка "Иннопром"

Сегодня, 5 июля, в Екатеринбурге стартует "Иннопром". Центральная тема выставки, которая в этом году проходит в 11-й раз, посвящена гибкому производству - производственной системе, которая быстро реагирует на любые изменения.

В деловой программе более 150 мероприятий, ожидаются свыше 500 спикеров и экспертов. Среди тем, которые затронут участники, производительность труда, умные города, цифровое производство, инновация решения для промышленности. "Российская газета" проведет на выставке сессию, посвященную развитию умных городов. Среди ее тем - цифровая трансформация мегаполисов, технологическая независимость и развитие беспилотного транспорта.

Общая площадь экспозиции выставки займет 40 тысяч квадратных метров. На ней представят свои проекты крупные промышленные предприятия и стартапы из России, Италии, Японии, Германии, Беларуси и других стран.

В этом году партнером выставки стала Италия. Ее делегация будет самой крупной на "Иннопроме", а стенд займет три тысячи кв. м. На нем будут представлены несколько десятков итальянских компаний и стартапов из самых разных областей - от природоохранных технологий до энергетического сектора, от машиностроения до инжиниринга, от авиационно-космической промышленности до металлургии и автомобилестроения, рассказал "РГ" посол Италии в России Паскуале Терраччано. Это те сферы, в которых Италия занимает лидирующие позиции и которые имеют интересные перспективы развития на российском рынке.

"По объему промышленного производства Италия занимает второе место в Европе и седьмое в мире, а наши экономические и торговые отношения с Россией весьма прочные и основываются на взаимодополняемости наших производственных систем, - сказал Паскуале Терраччано. - Россия также проявляет глубокий интерес к ведущим отраслям Made in Italy и передовым технологиям, применяемым в итальянской производственной системе".

В свою очередь итальянские предприниматели готовы передать России ноу-хау, инновации и технологии, необходимые для процесса модернизации и перезапуска промышленности, который происходит последние несколько лет, добавил посол: "Для нашей страны Россия будет и впредь приоритетным рынком, предоставляющим широкие возможности в сфере экспорта не только готовой продукции, но и комплектующих изделий, а также в области производственных инвестиций, промышленного сотрудничества и создания совместных предприятий".

Партнером выставки стала Италия, итальянцы готовы передать России ноу-хау, инновации и технологии

В нынешнем глобальном контексте развитие экономического сотрудничества - одно из условий возврата к росту, полагает президент ассоциации "Познаём Евразию" Антонио Фаллико. "Именно для этого мы здесь: сотрудничество между Уралом и Италией, особенно промышленное, является одним из наиболее интересных", - отметил он и призвал не ограничиваться рутинной работой, а создавать новую синергию, быть новаторами.

В 2020 году "Иннопром" прошел онлайн из-за пандемии, причем сессии проходили в течение всего года на площадке Innoprom Online. В 2019 году выставку посетили более 43 тысяч человек из 90 стран. "Иннопром" предоставляет массу возможностей для развития промышленности как в России, так и в рамках международного сотрудничества. "С учетом того, что в 2020 году мероприятие было отменено в связи с пандемией коронавируса, мы ожидаем увидеть значительное число новых проектов, а также новых соглашений по итогам форума этого года", - отметила Наталия Пырьева, аналитик ФГ "ФИНАМ". По оценкам региональных властей, эффект от выставки для экономики Екатеринбурга оценивается в 1,5-2 млрд руб.

В крупных отраслях еще сохраняется спад по сравнению с допандемийным уровнем. В металлургии объемы производства в апреле 2021 г. были на 6,1% ниже уровня апреля 2019 г., в производстве готовых металлических изделий - на 2,2%, производстве транспортных средств (кроме автотранспортных) - на 18,4%, отмечают аналитики Института комплексных стратегических исследований.

Промышленный сектор России чувствует себя неплохо, по итогам кризисного 2020 года спад в промышленности составил лишь 2,9%, тогда как обрабатывающая промышленность продемонстрировала рост на 0,3%. "Ожидаем, что в течение текущего года промышленное производство будет расти умеренными темпами, и по итогам года прирост составит 2,6%. Положительная динамика будет сохраняться в фармотрасли, рост в которой может составить 5-10%, а с учетом реализации инвестпроектов и роста потребления химической продукции рост в химпроизводстве может составить около 7%, - прогнозирует Наталия Пырьева. - Также в числе фаворитов сектора останется металлургия. Восстановительные тенденции могут наблюдаться и в автопроме. Высокие темпы восстановительного роста можно ожидать по широкому спектру непродовольственных товаров, по отдельным категориям - на уровне 5-10% в сравнении с 2020 годом. Особенно в 2021 году должен быть заметен рост в производстве одежды и обуви".