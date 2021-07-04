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04.07.2021 07:21
Рубрика: В мире

Самолет Ан-2 потерпел крушение в Казахстане, пилоты живы

Самолет Ан-2, проводивший обработку рисовых полей, потерпел крушение неподалеку от казахстанского города Кызылорды. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу МЧС Казахстана.

Самолет вернулся в аэропорт Благовещенска из-за технических неполадок

Инцидент произошел в 04.00 мск в воскресенье. После взлета, пролетев несколько километров, самолет предпринял попытку совершить вынужденную посадку из-за технической неисправности. Но в итоге упал на поле.

Отмечается, что на борту находились два пилота 1954 и 1967 годов рождения. Они живы, но доставлены в больницу. По предварительным данным, состояние пилотов расценивается как удовлетворительное, уточняет РИА Новости.

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