Самолет Ан-2 потерпел крушение в Казахстане, пилоты живы

Самолет Ан-2, проводивший обработку рисовых полей, потерпел крушение неподалеку от казахстанского города Кызылорды. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу МЧС Казахстана.

Инцидент произошел в 04.00 мск в воскресенье. После взлета, пролетев несколько километров, самолет предпринял попытку совершить вынужденную посадку из-за технической неисправности. Но в итоге упал на поле.

Отмечается, что на борту находились два пилота 1954 и 1967 годов рождения. Они живы, но доставлены в больницу. По предварительным данным, состояние пилотов расценивается как удовлетворительное, уточняет РИА Новости.