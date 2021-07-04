Самолет ВКС РФ доставил в Ереван 15 армянских пленных

При посредничестве России из Азербайджана в Ереван вернулись 15 армянских пленных. В столицу Армении их доставил самолет ВКС РФ. Об этом в воскресенье сообщил командующий нашим миротворческим контингентом в Нагорном Карабахе генерал-лейтенант Рустам Мурадов.

Он также проинформировал, что, продолжая работу по обеспечению выполнения положений трехстороннего соглашения, лично передал в Баку азербайджанской стороне карты минных полей, установленных армянскими подразделениями в двух районах в ходе прошедшего вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе.

Генерал-лейтенант Рустам Мурадов заявил, что Россия и в дальнейшем продолжит работу по обеспечению выполнения положений трехстороннего Соглашения о прекращении вооруженного конфликта.

Ранее в пресс-службе правительства республики уточнили, что речь идет о картах минных полей в Физулинском и Зангеланском районах.

Напомним, что 12 июня в Азербайджане сообщили, что передали Армении 15 пленных в обмен на карту минных полей в Агдамском районе.