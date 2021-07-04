СК проверит врача неотложки, копавшегося в вещах ветерана

Столичные следователи проверят опубликованную в СМИ информацию о том, что сотрудник "скорой помощи" рылся в вещах ветерана, к которому приехал на вызов. Об этом в воскресенье сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления СК России по Москве Юлия Иванова.

По ее словам, по данному факту следственными органами организована и проводится доследственная проверка. Отмечается, что следователи уже съездили к пожилому мужчине и опросили его, а также его близких. "Устанавливаются сотрудники "скорой помощи", осуществлявшие тот выезд. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение", - рассказала Иванова.

Ранее в Сети появилось видео, на котором сотрудник неотложки обыскивает вещи ветерана во время вызова​​​. В пресс-службе департамента здравоохранения столицы в воскресенье сообщили, что врачи не являются сотрудниками городской службы "скорой помощи", а были из коммерческой организации.