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04.07.2021 21:08
Рубрика: Культура

Игнатенко полномочен заявить

У Общественного телевидения России новый руководитель
Текст: Сусанна Альперина
Российская газета - Федеральный выпуск № 145(8496)
Виталий Игнатенко назначен генеральным директором Общественного телевидения России. Он сменил на этом посту Анатолия Лысенко - патриарх отечественного ТВ ушел от нас 20 июня. Игнатенко знает о работе телеканала не понаслышке - с 2018 года он возглавлял Общественный совет ОТР. Более того, в биографии Виталия Никитича было и такое время, когда он стоял во главе совета директоров Общественного российского телевидения (ОРТ). Так что на самом деле трудно найти сегодня в нашей стране человека, который бы так, как Виталий Игнатенко, разбирался в теме. "РГ" поздравила Виталия Никитича и попросила его ответить на несколько вопросов, связанных с новой должностью.
Виталий Игнатенко с 2018 года возглавлял Общественный совет ОТР, был он и главой совета директоров компании. Фото: Евгения Смолянская Виталий Игнатенко с 2018 года возглавлял Общественный совет ОТР, был он и главой совета директоров компании. Фото: Евгения Смолянская
Виталий Игнатенко с 2018 года возглавлял Общественный совет ОТР, был он и главой совета директоров компании. Фото: Евгения Смолянская

Как вы планируете продолжить дело Анатолия Григорьевича?

Фото: Предоставлено Kion
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Виталий Игнатенко: Одна из важнейших задач - сохранить все наследие Анатолия Григорьевича Лысенко и, если удастся, приумножить его. Оставить стилистику канала - добрую и светлую, обращенную к проблемам как всех людей, так и каждого конкретного человека в отдельности. Это каналу ОТР удается делать наилучшим образом.

Вы и раньше смотрели ОТР как председатель Общественного совета. Что думаете о работе канала как зритель? Что вкладываете в понятие "Общественное телевидение" в целом?

Виталий Игнатенко: Да, в последние несколько лет я был председателем Общественного совета ОТР. До этого совет возглавлял народный артист СССР Олег Табаков. Совет включает в себя замечательных людей - Леонид Рошаль, Карен Шахназаров, Юрий Стоянов и другие. Они очень авторитетные, уже состоялись в жизни, у каждого большой опыт, в том числе и преодоления серьезных жизненных преград. Поэтому наш совет работал всегда успешно, активно влиял на политику канала - в той мере, в которой может. Мы использовали возможности сполна. Для нас важно, что канал выражает мнение общества - самых разных его слоев. Конечно, есть темы, которые мы пока недостаточно освещаем. Скажем, молодежная проблематика - старт молодых людей в жизни, юные дарования - тут нужно наращивать. А в целом канал сейчас хорошо чувствует время, и не только в положительных его проявлениях. Мы стараемся вести откровенный разговор, суметь вовремя разглядеть проблемы, обсуждать их в отрытую, не стесняясь, в прямом эфире. Зрителю нужно знать, что он услышан, что его проблемы учтены. Обратная связь - важнейшее достижение канала. Мы будем способствовать тому, чтобы она сохранялась и приумножалась.

Не прятать голову в песок - оттого, что что-то неловко сказать, написать, показать, - если дело касается телевидения. Ничего нельзя "убрать под ковер"

Вы руководили серьезными организациями, связанными с журналистикой и общественной жизнью. Какие задачи в современном медиамире считаете сегодня наиболее актуальными?

Виталий Игнатенко: Главная задача в наших медиа - соответствовать обществу и всем вызовам времени. Ни в коем случае не уходить от проблем, не прятать голову в песок - оттого, что что-то неловко сказать, написать, показать, - если дело касается телевидения. Ничего нельзя "убрать под ковер". Задача - заслужить доверие тех, кто нас читает, смотрит, слышит. Сейчас, к огромному сожалению, многие СМИ доверие теряют. А его надо приобретать, наращивать, иногда даже создавать с нуля. Взаимное доверие СМИ и аудитории - это на сегодняшний день первостепенная задача.

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