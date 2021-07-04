У россиян появилась уникальная возможность повысить курс рубля

По итогам июня российский рубль укрепился к доллару на 0,53 процента, завершив месяц на отметке в 73,13 рубля. А укрепление к евро за июнь составило даже 3, процента. "Россиянин" смог укрепиться до 86,66 рубля, то есть до уровней августа 2020 года.

Продолжится ли укрепление рубля в июле или нас ждет коррекция вниз, рассказала "Российской газете" заместитель руководителя ИАЦ "Альпари" Наталья Мильчакова:

- Важным событием для финансовых рынков станет 7 июля, когда выйдут свежие данные Росстата по инфляции в июне. В мае годовая инфляция в России выросла до рекордного уровня в 6,02 процента.

В июне этого года ранее традиционное летнее замедление инфляции может не сработать из-за роста цен на топливо и резких колебаний цен на ряд продуктов питания, преимущественно свежих овощей. Соответственно, если мы увидим инфляцию потребительских цен по итогам июня на уровне близком к 6,5 процента, это будет серьезный сигнал к тому, что 23 июня Банк России повысит в очередной раз ключевую ставку. Курс рубля на эти данные может отреагировать ростом.

Очередное повышение ключевой ставки ЦБ нас ждет с очень высокой вероятностью, так как существенного замедления роста инфляции пока сложно ожидать. Мы полагаем, что при продолжении роста инфляции Банк России повысит ключевую ставку в июле с 5,5 до 6,5 процента. Курс рубля теоретически должен отреагировать сильным ростом на такое решение. Хотя известно немало примеров, что на решения ЦБ РФ по процентной ставке курс реагировал и парадоксальным образом.

Из существенных рисков для экономики России можно отметить начавшуюся в июне третью волну пандемии Covid-19, да еще его мутировавшей версии. И хотя в России зарегистрированы и применяются уже три вакцины против этого смертельно опасного вируса, люди довольно беспечно относится к необходимости позаботиться о своем здоровье и делать прививку. Так, в России, по данным Минздрава, на начало июня было привито всего 12 процентов населения, что очень мало. Для сравнения: в Евросоюзе, по оценкам Еврокомиссии, прививку от коронавируса сделали более 40 процентов взрослого населения.

Ограничения для некоторых видов бизнеса в Москве и ряде крупных городов (например, обязательные QR-коды для посещения ресторанов и кафе) должны будут мотивировать тех, кто относился ранее к прививке от ковида недостаточно серьезно.

Как бы то ни было, но до тех пор, пока в России не будет привита (или пока, как это ни печально, не переболеет) хотя бы треть взрослого населения, вероятность более жестких ограничений все еще существует, а значит, эти события будут оказывать на российский рубль достаточно негативное воздействие.

В общем, вакцинируясь против ковида, каждый из нас вносит свой вклад в укрепление российского рубля.

Не ушла с повестки дня и тема антироссийских санкций. В Госдепе США уже анонсировали рассмотрение нового пакета санкций против России за якобы имевшее место (и нашумевшее в западных СМИ) "применение" химического оружия.

Соответственно, валютный рынок будет опасаться введения санкций США против каких-либо российских компаний и отраслей. И курс рубля может быть очень нервным и волатильным, если в июле будут появляться новости, связанные с возможными новыми санкциями.

Таким образом, в июле мы ожидаем значения курса доллара в коридоре в 71,5-74 рублей, а курса евро - в диапазоне 86-89 рублей.