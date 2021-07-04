Утром или вечером: врач назвала лучшее время для загара

Солнечный загар не только предает телу бронзовый оттенок, но и способствует насыщению кожи витамином D. При этом людям из разных регионов требуется разное время для получения своей порции ультрафиолета.

- Выходить загорать надо либо рано утром, либо вечером. Середину дня лучше исключать, либо уходить тотально под зонтик, - сообщила aif.ru врач-дерматолог Татьяна Егорова.

По мнению специалиста, витамин D одинаково продуктивно вырабатывается под воздействием ультрафиолета, и разницы нет - утром человек загорает или вечером.

При этом количество витамина D всем людям нужно приблизительно одинаковое, но вот количество солнечных лучей для выработки витамина D - разное. Темнокожему южанину требуется больше солнца, а родившемуся в северных широтах человеку, у которого преобладает белый цвет кожи, меньше.

- Стоит также наблюдать клинически за уровнем витамина D в крови, это обязательное условие. В результате знаний о совокупности факторов и имеющихся результатов анализа можно понять, когда и как надо загорать, - считает Татьяна Егорова.